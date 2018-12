”Suomalaisten verorahat kelpaavat, mutta eivät omat kansalaiset” – Sdp:n kansanedustaja väläyttää ehtoa Irakin tukemiselle

Suurimman oppositiopuolueen sdp:n kansanedustaja Joona Räsänen ehdottaa blogissaan tiukennusta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden irakilaisten palautuksiin.

Räsänen on sdp:n eduskuntaryhmän maahanmuuttoasioista vastaava kansanedustaja.

Räsänen kysyy, ”pitäisikö Suomen maksaman kansainvälisen avun yhdeksi ehdoksi asettaa jatkossa apua vastaanottavan maan velvollisuus sitoutua kahdenvälisen palautussopimuksen laatimiseen”.

Suomen hallitus on yrittänyt tähän mennessä laihoin tuloksin saada aikaan palautussopimusta Irakin kanssa.

”Valitettavasti hallitus ei ole vieläkään, yrityksistään huolimatta, saanut neuvoteltua esimerkiksi Irakin kanssa kahdenvälistä palautussopimusta, jolla Irak sitoutuisi vastaanottamaan pakkopalautettuja kansalaisiaan. Kyseenalaiseksi tilanteen asettaa tosiasia siitä, että Irak saa tälläkin hetkellä Suomelta merkittävästi kansainvälistä apua. Suomalaisten verorahat siis kelpaavat Irakin hallitukselle, mutta eivät oman maan kansalaiset”, Räsänen kirjoittaa.

Valtioneuvoston tämänvuotisesta selonteosta ilmenee, että vuonna 2019 Suomen ulkoministeriön ja puolustusministeriön on tarkoitus antaa suoraa taloudellista tukea Irakille yhteensä noin 25 miljoonaa euroa. Lisäksi ulkoministeriö on aiemmin tänä vuonna kertonut, että Suomi on tukenut Irakia kehitysyhteistyömäärärahoista lähes 18 miljoonalla eurolla vuodesta 2014 lähtien.

Räsäsen idea ei ole uusi, sillä kokoomuksen kansanedustajat ovat tänä vuonna esittäneet samaa. Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok) kirjoitti blogissaan kesällä, että Suomen ei tulisi antaa kansainvälistä apua Irakille, jos Irak ei ota vastaan kielteisen päätöksen saaneita omia kansalaisiaan.

Kiuru myös huomautti, että vaikka Ruotsilla on palautussopimus Irakin kanssa, Irak ei noudata sitä.

”Johtopäätös on, että Irakin hallinto ei halua kansalaisiaan takaisin, mutta kansainvälinen apu kelpaa mainiosti”, Kiuru totesi.

Soinin vastauksesta on tulkittavissa, että hallituksen suunnitelmissa ei ole ehdollistaa tukea. Vastauksen perusteella hallituksen näkemys on se, että tuen antaminen on tarpeellista turvapaikanhakijoiden lähtömaiden tilanteen rauhoittamiseksi ja vakauttamiseksi, ”jotta ihmisten ei tarvitsisi lähteä kotimaastaan ja jotta he voisivat palata sinne”.

