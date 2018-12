Nyt lyödään Juha Sipilää tällä 1000 opettajan lupauksella – ”Hylkääkö keskusta pääministerin ja hänen linjauksensa?”

Oppositiopuolue vasemmistoliitto on tänään höykyttänyt hallitusta keskustan puheenjohtajan, pääministeri Juha Sipilän opettajalupauksesta. Eduskunnan budjettikäsittelyssä keskusteltiin tänään keskiviikkona opetusministeriön hallinnonalasta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tylytti sekä keskustaa että kokoomusta.

”Suomessa on vain yksi eduskuntapuolue, jolla on kontollaan kaikki edellisen vaalikauden koulutusleikkaukset ja kaikki tämän vaalikauden koulutusleikkaukset, ja se puolue on kokoomus. Suomessa on myöskin vain kaksi eduskuntapuoluetta, joiden puheenjohtajat antoivat lupauksen olla leikkaamatta koulutuksesta, mutta silti tekivät juuri näin. Ja ne puolueet ovat kokoomus ja keskusta. Ja sitten on vain yksi eduskuntapuolue, joka vielä on antanut uuden koulutuslupauksen samaisen puolueen vielä ollessa pääministeripuolueena. Se on Suomen Keskusta. Joten uskon, että me kaikki huomenna jännityksessä seuraamme, äänestääkö keskustalaiset ammatillisen koulutuksen resurssien ja tuhannen uuden opettajan puolesta vaiko ei”, Andersson sanoi.

”Haluaisin kysyä ministeriltä: miksi hallitus ei ottanut vaaria tästä pääministerin ehdotuksesta lisärahoituksen ohjaamisesta nimenomaan 1 000 uuden opettajan palkkaamiseen? Oliko kyse siitä, että hän ei ollut tätä keksinyt vielä siinä vaiheessa, kun talousarviosta neuvoteltiin, vai eikö tälle nähty ministerin toimesta tarvetta?” Andersson kysyi.

Sipilä sanoi keskustan puoluevaltuustossa marraskuussa pitämässään puheessa, että ammatilliseen koulutuksen tulisi panostaa tuhat uutta opettajaa. Sipilä sanoi puheessaan näin:

”Keskusta esittää koulutussopimuksen toteuttamisen tehostamiseksi ammattilaiseen koulutukseen 1000 uutta opettajaa ja ohjaajaa. Nämä opettajat ja ohjaajat jalkautettaisiin kentälle, yrityksiin opettamaan, kouluttamaan, valmentamaan ja auttamaan. Tällä varmistetaan se, että opiskelija todella saa tehdä opintoihinsa liittyviä asioita työpaikalla, eikä jää tuuliajolle. Yrittäjäkentältä tulleen palautteen mukaan yrittäjät toivovat opettajien läsnäoloa työpaikoilla. Tämä olisi noin 50 miljoonan satsaus.”

Myös vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki tarttui Sipilän linjaukseen useampaankin otteeseen.

”OAJ:n arvion mukaan ammatillisesta opetuksesta on tämän hallituskauden, Sipilän hallituskauden, aikana leikattu vähintään 1 600 opettajaa. Nyt pääministeri Sipilä esittää 1 000:ta opettajaa lisää. Kysymykseni kuuluukin: miten on käynyt niin, että 1 600 on leikattu, jos 1 000 tarvitaan nyt lisää? Onko niin, että kokoomus on yksin ajanut hallituksessa nämä leikkaukset, kun pääministeripuoluekin sitä vastustaa?” Arhinmäki kyseli.

”Itse pääministeri on sanonut, että tuhat opettajaa tarvitaan lisää. Ja nyt kun 1600 opettajaa on leikattu hallituksen toimesta, niin kun huomenna on esitys, että lisätään määrärahoja, mitä tekee keskusta, toimiiko niin kuin pääministeri Juha Sipilä on itse esittänyt? Lisää opettajia –äänestättekö sen puolesta, vai jääkö pääministeri Juha Sipilä yksin tukemaan opposition esitystä ja muu keskusta hylkää pääministerin ja hänen linjauksensa?” Arhinmäki sanoi vielä myöhemmin keskustelussa.

Myös suurimman oppositiopuolueen sdp:n kansanedustaja Pia Viitanen otti Sipilän puheet esille.

”Jos pääministeri, jolla on valtikka kädessä, esittää, että ensi kaudella lisätään tuhannella opettajia ammatilliseen koulutukseen, kun ensin tällä kaudella niitä on vähennetty 1600, niin onhan tämä aika merkillinen lausunto ja siksi tietenkin äänestää pitää sen mukaisesti”, Viitanen sanoi.

Opetusministeri Sanno Grahn-Laasonen (kok) totesi lyhyesti, ettei hän voi ottaa kantaa pääministerin puolesta. Pääministeri ei itse ollut paikalla eduskunnassa, sillä käsittelyssä oli opetusministeriön hallinnonala. Opetusministeriön hallinnonalan budjetista äänestetään eduskunnassa huomenna torstaina.

