Soittaja esittäytyi rikospoliisiksi ja vaati pankkitunnuksia – uhri panikoi: Yli 100 000 € katosi

Yhä röyhkeämmiksi äityvät valepoliisit vaanivat taas ihmisten maksukortti- ja verkkopankkitunnuksia, varoittaa Finanssiala. Joulukuun alussa iäkkäältä uhrilta huijattiin yli 100 000 euroa.

Tämän vuoden aikana poliisin tutkittavaksi on tullut noin 400 valepoliisitapausta, kerrotaan Poliisihallituksesta Finanssialalle. Näin on saatu huijattua rahaa yli puoli miljoonaa euroa, joista osa on saatu palautettua uhreille.

Finanssiala ry:n vahingontorjunnasta ja turvallisuudesta vastaava johtaja Risto Karhunen kertoo, että tapaukset ovat viime kuukausina taas lisääntyneet ja teot ovat muuttuneet yhä röyhkeämmiksi.

”Uhreja on uhkailtu ja painostettu pitkiä aikoja soittelemalla yhä uudestaan ja uudestaan”, Karhunen sanoo tiedotteessa.

Finanssialan mukaan ainoita tapoja torjua valepoliisien huijauksia on tiedon jakaminen. Poliisi tai pankki eivät ikinä kysy verkkopankkitunnuksia tai maksukortin tunnuslukua missään tapauksessa. Jos on oikea hätätilanne ja tilille pitää päästä nopeasti, pankilla ja poliisilla on siihen keinot. Mitään tunnuksia tähän ei tarvita.

”Joulukuun alun tapauksessa soittaja esittäytyi rikospoliisiksi ja vaati poikkeustilanteen varjolla uhrin pankkitunnuksia. Uhri vastasi aluksi, että eihän poliisi kysy puhelimessa tunnuksia. Soittaja kuitenkin painosti ja painosti, ja lopulta uhri panikoi ja luovutti tunnukset ja salasanan. Tunnusten avulla rosvot huijasivat yhteensä yli 100 000 euroa. Rahoja ei ainakaan vielä ole saatu takaisin,” Karhunen kuvailee tiedotteessa Poliisihallituksesta kuulemastaan tapauksesta.

Kaksi tyypillistä tekotapaa

Vuonna 2017 tekojen määrä kasvoi räjähdysmäisesti, ja toiminta muuttui erittäin järjestäytyneeksi. Valepoliiseilla on kaksi tyypillistä toimintatapaa. Erityisesti pääkaupunkiseudulla poliisina esiintyneet tekijät hankkivat tavalla tai toisella uhrien pankkikortit ja niiden tunnusluvut. Koko Suomea taas piinasi toinen huijaustapa, jossa poliisina esiintynyt soittaja pyysi jonkin tarinan varjolla uhria luovuttamaan verkkopankkitunnuksensa.

Vuonna 2017 poliisi kirjasi noin tuhat valepoliisitapausta, joiden aiheuttama rikosvahinko oli noin miljoona euroa.

”Valepoliisiasia pitää ottaa puheeksi ikääntyneiden sukulaisten tai tuttavien kanssa. Kannattaa korostaa, ettei verkkopankkitunnuksia ja maksukortteja tunnuslukuineen saa koskaan luovuttaa kenellekään. Lisäksi kannattaa asettaa verkkopankkiin ja maksukorttiin päivä- ja maakohtaisia rajoituksia, jotta väärinkäytösten aiheuttamat vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi”, Karhunen neuvoo.

Apua ja neuvoja rajoitusten asettamiseen saa pankeista.

Finanssiala ehdottaa uutta keinoa

Finanssialan mukaan valepoliiseja voisi suitsia laittamalla kuriin muulitilit niin, että pankkien tiedonvaihto sallitaan jo ennen rahanpesuilmoituksen tekemistä. Finanssialan mielestä pankkien ja rahoituslaitosten pitäisi saada nykyistä tehokkaampi keinovalikoima käyttöönsä jo ennen ilmoituksen tekemistä.

Finanssialan mukaan muulitilejä käytetään petoksilla ja muilla rikoksilla saatujen varojen vastaanottamiseen ja edelleen lähettämiseen – toisin sanoen rahanpesuun.

”Kun pankki havaitsee epäilyttävää rahaliikennettä, se voisi varoittaa nopeasti muitakin pankkeja. Joskus rahaliikenteen pysäyttämisessä on kyse minuuteista, ennen kuin rahat on piilotettu teille tietymättömille.”