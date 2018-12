Näin TE-virkailijan uusi bonus laukeaa: +1061,24 €, jos pitkäaikaistyötön saa töitä

Jos TE-virkailija onnistuu tehtävässään ensi vuonna, hän voi saada yli tuhannen euron bonuksen.

Hallituksen linjaama TE-virkailijoiden tulospalkkiomalli on nyt valmistunut. Juha Sipilän (kesk) hallitus linjasi asiasta syksyn budjettiriihessä Martti Hetemäen johtaman kansliapäällikkötyöryhmän ehdotuksen pohjalta.

"Tämä on yksi niistä keinoista, joilla edistämme pitkään työttömänä olleiden työllistymistä ja panostamme TE-toimistojen tekemän työn vaikuttavuuteen", työministeri Jari Lindsdtröm (sin) sanoi tänään tiedotteessa.

Mallista ei tosin tullutkaan henkilökohtainen, kuten Hetemäen työryhmä ehdotti, vaan onnistumista seurataan toimistokohtaisesti. Työryhmä huomautti, että TE-toimistoissa oli 2000-luvun alussa käytössä toimistokohtainen malli, eikä sen vaikuttavuus ollut hyvä.

Työ- ja elinkeinoministeriössä kuitenkin uskotaan nyt julkistetun mallin kannustavuuteen. Erityisasiantuntija Ville Heinonen kertoo, että vanhaa mallia on parannettu ja nyt mittareita on vähemmän. Lisäksi mukaan on tuotu tehokkaampi kilpailuasetelma vertailun avulla. Edellisessä mallissa oli pelkät absoluuttiset tavoitteet, nyt ne on sidottu edellisvuoden lukujen ja koko maan lukujen vertailuun.

"Tämä malli on kustannustehokkaampi ja mahdollinen toteuttaa seurantateknisesti lyhyellä aikavälillä. Näin koko henkilöstöllä on mahdollisuus saada palkkio", Heinonen perustelee mallin valintaa.

Oliko henkilökohtainen palkkiomalli siis liian kallis?

"Siitä ei varsinaisesti ole kyse. Olisimme joutuneet tekemään jonkinlaisia tietojärjestelmämuutoksia sitä mukaa, mitä tarkemmalle tasolle mennään. Tämä malli on yksinkertaisempi toteuttaa."

Näin bonus laukeaa

Tällä kertaa mittareita on kolme, ja ne painottavat pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. Jos kaikki kolme kriteeriä täyttyy, TE-virkailijan tilille kilahtaa bonusraha täysimääräisenä. Palkkion suuruus on kolme prosenttia TE-virkailijan vuosipalkasta, mikä vastaa suunnilleen 1,5 viikon palkkaa. Käytännössä tätä pienempiä palkkioita ei makseta – paitsi silloin, palkkion saavia toimistoja on niin paljon, ettei määräraha riitä täyteen tulospalkkioon.

"Jos joku toimisto tai useampi on pärjännyt paremmin verrattuna koko maan keskimääräiseen muutokseen kaikilla kolmella mittarilla, toimiston koko henkilöstö saa tulospalkkion. Jos mikään toimisto ei saa kaikkia kolmea täyteen, palkkio voidaan maksaa kahdenkin kriteerin perusteella, mutta silloin todennäköisesti jakajia on enemmän, joten palkkion määrää pienennetään."

Yhteensä tulospalkkioita varten varataan miljoonan euron potti. Yhteensä Suomessa on 15 TE-toimistoa. Bonukset maksetaan ensi vuoden toiminnan perusteella, mutta bonukset menevät maksuun vasta vuoden 2020 puolella.

Jokaisessa mittarissa verrataan toimiston omaa kehitystä edellisvuoteen ja sen jälkeen vielä koko maan kehitykseen. Kolmessa kriteerissä palkkioiden maksu on sidottu pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen, rakennetyöttömien määrään ja työttömyysjaksojen keskimääräiseen kestoon.

Ensin mainittu edellyttää, että pitkäaikaistyöttömiä työllistyy enemmän suhteessa pitkäaikaistyöttömien määrään kuin edellisvuotena. Lisäksi yksittäistä aluetta verrataan koko maan kehitykseen. Pitkäaikaistyöttömänä pidetään henkilöä, joka on ollut työttömänä yhtäjaksoisesti vuoden verran.

Ratkaisevaa on henkilön työllistyminen tavalla tai toisella, saadun työn laatu ei vaikuta kriteeriin. Työllistymiseen voidaan vaikuttaa muun muassa tehostamalla palveluun ohjausta ja työllistämällä henkilöitä palkkatuella tai starttirahalla.

Toinen kriteeri viittaa rakennetyöttömien määrään keskimäärin ja kolmas kriteeri työttömyysjaksojen keskimääräiseen kestoon vuoden aikana. Näidenkin osalta tarkastellaan muutosta edellisvuoteen sekä verrataan lukuja koko maahan.

Rakennetyöttömät ovat pitkäaikaistyöttömiä laajempi joukko. Heihin kuuluu esimerkiksi ihmisiä, joille kertyy vähintään vuosi työttömyyttä erilaisina pätkinä niin, että työttömyys keskeytyy vain lyhytaikaisesti. Mukana on myös erilaisilta palveluilta työttömäksi siirtyviä henkilöitä.

Asiantuntija laski tarkan summan

Heinosen mukaan todennäköisimmin yhdestä muutamaan toimistoa pystyy täyttämään kaikki kolme kriteeriä.

"Odotettava määrä voisi olla 1–4, mutta se selviää toki lopullisesti vasta ensi vuoden lopulla."

Henkilöstöjohtaja Taina Vuorinen ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksesta kertoo, että TE-toimistojen vakituisen henkilöstön palkkaus koostuu vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta. Vaativuustasoja on 16.

Vuorinen laski Talouselämän pyynnöstä, paljonko TE-virkailija saisi euroissa bonusta, jos hän saa palkkion täysimääräisenä.

TE-toimiston palkkausjärjestelmään kuuluvan henkilöstön mediaanikuukausipalkka oli 2 829,08 euroa syyskuun tilanteen mukaan. Tämän perusteella määritelty vuosipalkkasumma olisi 35 374,82 euroa. Mediaanikuukausipalkan perusteella tulospalkan suuruudeksi saadaan enintään 1 061,24 euroa.

Ministeriön mukaan tulospalkkiomallin toimivuutta tullaan arvioimaan ja sen pohjalta tehdään ehdotuksia mallin kehittämiseksi ja suuntaamiseksi. Samalla arvioidaan myös sitä, sovelletaanko mallia tulevaisuudessa. Toistaiseksi on päätetty vain ensi vuoden määräaikaisesta tulospalkkauksesta.