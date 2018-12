Kansanedustajalta tyly tuomio Antti Heikkilälle: ”On erittäin vastuutonta levittää virheellistä tietoa lääkärin roolissa”

Lääkäri-kansanedustaja Mia Laiho kritisoi blogissaan kovin sanoin lääkäri Antti Heikkilää, joka on kirjakohun keskellä.

S-ryhmä ja K-ryhmä ovat ilmoittaneet vetävänsä pois myynnistä erikoislääkäri Antti Heikkilän tuoreen kirjan Lääkkeetön elämä (Otava).

Lääketieteen asiantuntijat ovat voimakkaasti kritisoineet teosta, ja kritiikistä on kirjoittanut ainakin Helsingin Sanomat.

”Kirjassaan Heikkilä muun muassa kyseenalaistaa nykyajan lääketieteen sytostaattihoitojen toimivuuden. Tämä on erityisen vaarallista kuultuna lääkärin suusta. Jos ihmiset uskovat Heikkilän neuvoja ja jättävät esimerkiksi paranemisen kannalta välttämättömät syöpähoidot välistä, tällä voi olla ihmisen kannalta merkittäviä seurauksia. On erittäin vastuutonta levittää virheellistä terveystietoa lääkärin roolissa. On myös vähintään eettisesti ja moraalisesti arveluttavaa edesauttaa tällaisen tiedon levittämistä, kuten Heikkilän kirjan kustantaja on tehnyt”, Mia Laiho kirjoittaa.

”Vahingollisella toiminnalla ei saisi tehdä bisnestä, kuten Heikkilä ja kustantaja ovat nyt tehneet”, Laiho kirjoittaa.

Heikkilän kirjan kustantaja Otava ilmaisi Helsingin Sanomien haastattelussa, että Otava ei ota vastuuta kirjan sisällöstä. Suomen Kuvalehden mukaan Otava on nyt kuitenkin poistanut verkkosivuillaan olevasta kirjan esittelytekstistä viittauksen tieteellisiin faktoihin.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Raassina on esittänyt lakimuutosta, joka toisi vaihtoehtohoidot lain piiriin.

”Lakimuutoksella estettäisiin vaarallisten vaihtoehtohoitojen käyttö tiettyjen ryhmien, kuten lasten ja syöpäsairaiden ihmisten, kohdalla. Onkin aika saada tolkkua uskomus- ja vaihtoehtohoitojen käyttöön”, Mia Laiho kirjoittaa.

