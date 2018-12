Sdp ja kokoomus ottivat yhteen – ”Luoja varjele mitä sieltä tulee jos valtaan pääsette”

Pääministeripuolueen asemasta tulevissa vaaleissa kisaavien sdp:n ja kokoomuksen kansanedustajat olivat toistensa kurkuissa kiinni eduskunnassa torstaina. Sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen eläkelupaus on yhä liikaa kokoomukselle.

Rinne vahvisti tällä viikolla, että sdp:n tavoitteena on yhä nostaa alle 1400 euron eläkkeiden tasoa 100 eurolla ensi vaalikauden aikana. Sdp:n julkistama eläkeläisten asemaa parantava ohjelma nostaisi valtiontalouden menoja noin 900 miljoonalla eurolla.

Lue tarkemmin: Antti Rinne pitää kiinni +100 €/kk -eläkelupauksesta – Sdp:n eläkemallilla 900 miljoonan hintalappu

Gallupeissa demareita seuraava kokoomus on arvostellut Rinteen lupausta vastuuttomaksi, eikä tästä pidättäydytty myöskään eduskunnan budjettikeskustelussa torstaina. Kansanedustaja Ben Zyskowicz ynnäsi yhteen Rinteen niin sanotun eläkesatasen ja eduskunnan keskustelussa kuullut sdp:n vaatimukset lapsilisien indeksileikkauksen perumisesta ja muista panostuksista lapsiperheisiin.

”Edelleen SDP täällä on useassa tilanteessa vaatinut hyvin useiden keskeisimpien säästöjen perumista. Ja voi johtua vuodenajasta, mutta näistä SDP:n puheista minulle kyllä tulee joulupukki mieleen – ja joulupukkihan ei ole totta, mutta SDP:n lupauksetkaan eivät ole totta”, Zyskowicz syytti.

Syytteisiin vastasi tunteikkaasti sdp:n kansanedustaja Krista Kiuru. Hänen mukaansa Zyskowicz syyttää ”ihan oikeata puuta siitä, että me haluamme laittaa pienituloisen eläkeläisen asiat kuntoon”.

”Te [Zyskowicz] ette todella ole unohtanut sitä, että sosiaalidemokraatit haluavat laittaa pienituloisen eläkeläisen asiat kuntoon. Te voitte syyttää esimerkiksi myös minua siitä, nimittäin tämä on meidän vanha ideamme. Meidän vanhasta vaihtoehtobudjetistamme vuodelta 2017 näkyy, että me esitimme jo silloin nimenomaan tämän suojaosan nostoa, jolla tämä homma tehtäisiin. Te annatte julkisuudessa aivan vääränlaista tietoa, mutta 100 eurolla on mahdollisuus korottaa pienituloisten, alle 1 400 euroa tienaavien eläkeläisten asemaa tässä maassa”, Kiuru sanoi.

”Edustaja Kiuru, te sanotte, että te laitatte pienituloisten eläkeläisten asiat kuntoon. Laitan pääni pantiksi, että vaikka olisitte seuraavassa hallituksessa, niin pienituloisten eläkeläisten asiat eivät tule kuntoon”, Zyskowicz vastasi.

Myös Sari Sarkomaa (kok) jatkoi sdp:n ryöpyttämistä.

”Kyllä ihmettelen nyt sosiaalidemokraattien puheita. Jonkinlainen tolkku pitää olla siinä, miten kansalle puhutaan ja mitä täällä luvataan. Vaikka vaalit on lähellä. Muistellaan sitä aikaa, kun valtiovarainministerinä oli Antti Rinne. Laitettiinko pieneläkeläisten asiat kuntoon? Ei laitettu! Mutta katsotaan tätä hallitusta: Vaikka ollaan eletty tiukkaa aikaa, niin kaikkein pienimpien eläkeläisten asiaa on hoidettu. Toistuvasti on nostettu takuueläkettä”, Sarkomaa sanoi.

”Entisenä opetusministerinä ja sivistyspuolueen kansanedustajana olen huolissani siitä, että te, sosiaalidemokraatit, ette kykene edes varjobudjetissanne osoittamaan määrärahoja, rahoitusta, teidän koulutuslupauksellenne, eläkelupauksellenne, ettekä muillekaan lupauksillenne. Luoja varjele, mitä sieltä tulee, jos te valtaan pääsette!”

Toisaalta tutkimuksessa on todettu, että köyhyys on lisääntynyt Sipilän hallituksen kaudella Suomessa. Hallitus on muun muassa jäädyttänyt sosiaalietuuksien ja eläkkeiden indeksikorotuksia.

Krista Kiurun mielestä kokoomuslaisten puheenvuorot osoittivat, kuinka suuri ”inhimillinen kestävyysvaje” Suomessa vallitsee. Valtiontalouden kestävyysvaje on kokoomuksen ja keskustan johtaman hallituksen keskeinen säästötoimia ohjaava termi ja ohjeluku. Kiurun mukaan sosiaaliturvan indeksijäädytykset vaikuttavat niin, että tämän tai ensi vuoden jälkeen etuuksien taso on vuoden 2016 tasolla.

”Nyt on keskustelussa se, jäädytetäänkö perusturvan tasoa, jota kuitenkin on yritetty myös vuosikausia nostaa. Se on vieläkin liian alhainen. Viime kaudella nostettiin 120 eurolla ja vielä on töitä. Ja täällä on hyviä etuuksien korotuksia tässäkin budjetissa, valitettavasti vain takuueläkkeestä tämä indeksien korotus syö sen hyvän teon [hallituksen päättämän takuueläkkeen korotuksen], Kiuru sanoi.

