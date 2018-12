Hallitus iloitsee: ”Monessa kodissa joulua vietetään valoisemmissa tunnelmissa kuin aikaisemmin”

Hallituspuolueissa iloitaan Tilastokeskuksen tietoon saattamasta aikaisesta joululahjasta – työllisyysasteen noususta 72 prosenttiin.

Tänään julkistettu tieto työllisyysasteen trendiluvun noususta tasan 72 prosenttiin täyttää niukin naukin hallitusohjelman keskeisen tavoitteen.

”Hienoa uutisia. Työllisyysasteen trendi nousi 72 prosenttiin marraskuussa. Työllisiä on 121 000 hallituskauden alkuun verrattuna! Monessa kodissa joulua vietetään valoisimmissa tunnelmissa kuin aikaisemmin. Työllisyystoimia on jatkettava, jotta pääsemme yli 75 % työllisyyteen”, valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo viestii Twitterissä.

”Hieno joulu-uutinen. Hallituksen työllisyystavoite 72 prosenttia on nyt saavutettu. Se on keveiden tuuletusten paikka autotallissa tänään, kuten olen luvannut. Hyvää joulua kaikille”, pääministeri Juha Sipilä, keskustan puheenjohtaja, toteaa samassa palvelussa.

”Tätä ei saatu lahjaksi, vaan kovalla työllä”

Kolmannen hallituspuolueen, Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho korostaa tiedotteessaan, että kyse ei ole joululahjasta, vaan tavoite on saavutettu ”kovalla työllä”.

”Tämä on juhlapäivä, jonka eteen on tehty valtavasti työtä”, Terho sanoo.

Terhon mukaan työllisyys on parantunut kaikilla mittareilla.

”Hallituskaudella esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt 36 prosentilla. Nuorisotyöttömyyskin on vähentynyt yli 20 prosentilla. Lisäksi tilanne on siinä mielessä harvinainen, että työttömyys on vähentynyt kaikkialla Suomessa”, Terho listaa.

Tyytyväinen on myös työministeri Jari Lindström.

”Meidän hallituksessamme yhteinen tavoite työpaikkojen luomiseksi on ollut selvä alusta asti”, hän kiittää.

