KRP: Oulun seksuaalirikoksesta epäilty nyt Most Wanted -listalla

Keskusrikospoliisi tiedottaa lisänneensä Europolin ”Most wanted” -listalle Oulun seksuaalirikoksesta epäillyn.

Oulun poliisilaitos on etsintäkuuluttanut miehen kansainvälisesti.

Epäilty saatiin jo kerran kiinni Saksassa, mutta vapautettiin erehdyksessä.

Oulun poliisilaitos julkaisi aiemmin tässä kuussa kuvan miehestä, jota etsitään liittyen epäiltyyn seksuaalirikosten vyyhtiin Oulussa.

Oulun poliisilla on tutkittavana seksuaalirikos, jossa epäillyt teot ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaaseen tyttöön kuluvan vuoden aikana. Rikoksesta epäiltyinä on kahdeksan henkilöä, joista Oulun käräjäoikeus on poliisin vaatimuksesta määrännyt tutkintavankeuteen seitsemän miestä. Poliisi on aiemmin kertonut, että epäillyt ovat ulkomaalaistaustaisia.

Poliisin kansainvälisesti etsintäkuuluttama henkilö on vyydin 8. epäilty.

