Karu tulos Juha Sipilälle yrittäjien gallupista

Tuore, Suomen Yrittäjien teettämä Yrittäjägallup ei ole jouluiloa tuottavaa luettavaa Juha Sipilän (kesk) johtamalle hallitukselle.

Itsekin yrittäjänä toiminut pääministeri Sipilä ei kyselyn perusteella ole onnistunut vakuuttamaan pk-yrittäjiä keskustapuolueensa tueksi tuleviin vaaleihin.

Yrittäjägallupiin vastanneista yrittäjistä vain 11 prosenttia aikoo äänestää keskustaa ensi kevään eduskuntavaaleissa. Saman kyselyn mukaan edellisissä vaaleissa puoluetta tuki 14 prosenttia yrittäjistä. Keskusta on silti yhä toiseksi suosituin puolue kyselyyn vastanneiden keskuudessa.

Hallituskumppani kokoomuksen suosio on keskustan tavoin laskussa. Kun viime vaaleissa puoluetta ilmoitti äänestäneensä 39 prosenttia yrittäjistä, on sen takana nyt 33 prosenttia vastaajista. Kokoomus on silti suosituin puolue yrittäjägallupissa.

Muutkaan puolueet eivät ole onnistuneet profiloitumaan yrittäjien silmissä. Kyselyssä kuusi prosenttia vastaajista äänestäisi perussuomalaisia ja kuusi prosenttia vihreitä. Antti Rinteen johtaman sdp:n suosio on pysynyt kolmessa prosentissa. Epävarmojen yrittäjä-äänestäjien osuus on sen sijaan kasvussa.

Romahduksesta huolimatta keskusta ja kokoomus tarjoavat porvaripohjalla suosituimman vaihtoehdon tulevaksi hallituspohjaksi. Sitä kannattaa joka kolmas pk-yrittäjä. Seuraavaksi eniten tukea saa vaalituloksen perusteella muodostettava kolmen suurimman puolueen hallitus.

Pahiten pettyneitä palvelu- ja rakennusalalla

Yli tuhannen pk-yrittäjän hallitukselle antaman kouluarvosanan keskiarvo oli asteikolla 4-10 tasan 7, sanallisesti arvioituna siis tyydyttävä.

Lähes joka viides vastaaja luokitteli hallituksen toiminnan miltei tai kokonaan heikoksi, asteikolle 4-5. Enemmistö, 54 prosenttia vastaajista arvioi Sipilän johtaman hallituksen työn arvosanahaarukkaan 4-7.

Vain kaksi prosenttia pk-yrittäjistä antoi hallitukselle arvosanaksi täyden kympin.

Pahiten maan hallitusta tylyttivät palvelualan pk-yrittäjät, joiden antaman kokonaisarvosanan keskiarvo oli 6,98. Surkeinta arvosanaa eli nelosta jakoivat eniten rakennusalan yrittäjät. Heistä yhteensä 13 prosenttia katsoi hallituksen flopanneen täydellisesti.

Kantar TNS:n tekemän gallupin tiedot kerättiin joulukuun toisella ja kolmannella viikolla. Siihen vastasi yhteensä 1 009 pk-yrittäjää.

Gallupin virhemarginaali suuntaansa on 3,1 prosenttiyksikköä.

Yrittäjägallupin tuloksista uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.