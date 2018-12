Tätä Suomen työllisyysasteen nosto vaatii: ”Keskusteluun saattaa nousta jopa suomalaisen yhteiskunnan pyhä lehmä”

Työministeri Jari Lindström (sin) kertoo olevansa ylpeä siitä, että Juha Sipilän (kesk) hallitus saavutti tavoitteensa 72 prosentin työllisyysasteesta.

Tilastokeskus kertoi perjantaina, että työllisyysasteen trendilukema saavutti marraskuussa ensimmäistä kertaa hallituksen tavoitteena olleen 72 prosentin tason.

”Sen saavuttaminen on vaatinut vaikeitakin päätöksiä ja jopa yleislakon uhan. Kun kaikki puolueet ovat näköjään sitä mieltä, että tämäkään ei Suomelle riitä, niin edessä tulevat olemaan vaativat ajat”, Lindström kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Hän sanoo, että työllisyysasteen nostaminen esimerkiksi 78 prosenttiin vaatii noin 200 000 uutta työllistä lisää nykyiseen tasoon.

”Helppoa? Voin kertoa, että ei todellakaan. Palataan niihin keinoihin myöhemmin. Mutta pohtikaapa tuota lukua mielessänne, niin ymmärrätte tehtävän vaikeuden ja sen suuruuden. Ei se mahdotonta ole, mutta vaatii useita toimenpiteitä ja sopimista varsin merkittävistä asioista.”, Lindström toteaa.

Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist linjaa omassa katsauksessaan, että seuraavan hallituksen tulisi tavoitella 75 prosentin työllisyysastetta. Samalla hän muistuttaa, että työllisyyden kasvu on hidastunut alkuvuoden jälkeen.

”Tehdyt politiikkatoimet tuovat nostetta työn tarjontaan vielä jatkossakin, ja työllisyyden voidaan ennakoida paranevan myös ensi vuonna. Avoimia työpaikkoja on yhä tarjolla erittäin runsaasti, mikä periaatteessa lupaa hyvää jatkon kannalta. Erityiseen henkselien paukutteluun ei silti ole syytä, sillä työllisyyden nousutahti on selvästi hidastunut vahvan alkuvuoden jälkeen, ja työmarkkinoiden kapasiteettirajat ovat alkaneet tulla vastaan. Avoimia työpaikkoja on auki poikkeuksellisen paljon suhteessa työnhakijoiden määrään, mikä kertoo työmarkkinoiden virityksen kiristymisestä”, hän kommentoi.

”Selvää lienee, ettei nyt tehdyillä toimilla päästä 75 prosentin työllisyysasteeseen, jota seuraavan hallituksen tulisi lähteä tavoittelemaan julkisen talouden paikkaamiseksi. Korkeamman riman saavuttamiseen ei ole yhtä vippaskonstia, vaan tullaan tarvitsemaan laajaa patteria toimenpiteitä perhevapaista, koulutuspolitiikkaan ja työperäisen maahanmuuton edistämiseen. Jossakin vaiheessa saattaa keskusteluun nousta jopa suomalaisen yhteiskunnan pyhä lehmä eli yleinen asevelvollisuus, joka omalta osaltaan laskee työllisyyttä”, Appelqvist jatkaa.

Hän arvioi, että parantuneen työllisyyden taustalla on sekä suhdannetekijöitä että rakennepolitiikkaa. Vuonna 2016 alkanut kotimainen noususuhdanne on Appelqvistin mukaan saavuttanut ”kypsän vaiheen”, jolloin pidempään jatkunut kasvu on riittänyt nostamaan ostovoimaa ja työllistämään ihmisiä.

”Kokonaan työllisyyden paraneminen ei selity suhdanteilla, vaan hallituksen työllisyysasteen tavoitteen saavuttamisessa ovat auttaneet nykyiset ja aikaisemmatkin politiikkapäätökset. Ehkä eniten työllisyyttä ovat nostaneet ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen enimmäiskeston lyhentäminen, eläkeuudistuksen myötä kohoava vanhuuseläkeiän alaraja sekä kiistelty aktivointimalli”, hän luettelee.

