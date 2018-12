Timo Soinilta raju ryöpytys: ”Halla–aho vaihtuu Laura Huhtasaareen ensi kesän puoluekokouksessa”

Perussuomalaisten perustaja, nykyisin sinisen tulevaisuuden kansanedustaja, ulkoministeri Timo Soini ennustaa perussuomalaisten puheenjohtajan vaihtuvan ensi kesän puoluekokouksessa.

”Mikään salaisuus ei ole, etten pidä Halla-ahoa minkään sortin johtajana. Uutinen voisi olla se, ettei Halla-aho pidä itseäänkään johtajana. Olen siitä jokseenkin varma. Ettei pidä. Halla–aho vaihtuu Laura Huhtasaareen ensi kesän puoluekokouksessa. Vaalitappion jälkeen. Vaihtuisi muutenkin, sillä Jussia ei homma kiinnosta. Sen näkee kaikesta”, Soini kirjoittaa blogissaan.

Jussi Halla-ahon johtama perussuomalaiset on Soinin mukaan muuttanut luonnettaan täysin.

”SMP: n perinnöstä ei ole mitään jäljellä, eikä sitä edes välitetä peitellä.”

Soini muistuttaa, että Halla-ahon valinta puheenjohtajaksi hajotti puolueen.

”Kulunut puolitoista vuotta on muuttanut sekä puolueen linjan että luonteen. Siinä mielessä perussuomalaiset on ollut puheenjohtajansa näköinen puolue. Oli aikanani ja on nyt. Perussuomalaiset ei enää ole se puolue, jonka perustin yhdessä kolmen muun miehen kanssa. Soinin ja kumppaneiden perussuomalaiset on kuollut. Henki on mennyt. Tässä mielessä pöytä on puhdas tehdä myös omia ratkaisuja. Taakka ja vastuu ovat poissa. Perussuomalaista puoluetta, jota rakensin, ei ole enää olemassa. Se on minulle helpotus”, hän kommentoi.

Tuoreen Alma-kyselyn mukaan perussuomalaisten kannatus on kohonnut joulukuussa 9,7 prosenttiin marraskuun 8,4 prosentista.

