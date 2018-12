Vääntö Suomen hävittäjähankinnoista jatkuu – ”Ei tarvitse olla kummoisella järjellä varustettu, kun ymmärtää kenen etua se edistää”

Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin) erityisavustaja Petteri Leino (sin) linjaa, että ”puhtaasti sotilaallisista lähtökohdista” Suomen kokoisen ja sotilaallisesti liittoutumattoman maan ilmavoimien hävittäjien lukumäärä pitäisi olla merkittävästi enemmän kuin 64.

”Pitkän kehityksen seurauksena Suomen ilmavoimien ensilinjan hävittäjien määräksi on vakiintunut noin 60 konetta. Toisen maailmansodan jälkeen rajoittava tekijä oli Pariisin rauhansopimus, jonka jälkeen neljän vuosikymmenen aikana ilmavoimien infrastruktuuri, henkilöstö ja resurssit muotoutuivat tuolle hävittäjämäärälle. Vaikka Hornet-hankinnan aikana ei Pariisin rauhansopimus ei enää velvoittanut, niin Hornetin lukumääräksi muodostui sama luku. Kuten puolustusministeri Jussi Niinistö on todennut, hän nukkuisi yönsä rauhassa, jos hävittäjiä olisi sata. Noin 60 hävittäjällä Suomi joutuu käymään ilmasotansa alivoimaisena”, Leino kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Suomessa on keskusteltu tällä viikolla kiivaaseen sävyyn Suomen uusien hävittäjien määrästä. Taloustieteen professori Roope Uusitalo kyseenalaisti Twitterissä maanantaina, miksi Suomi on HX-hankkeessa hankkimassa juuri 64 uutta hävittäjää. Talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja pohti, että jos koneita ostettaisiin vain 47, rahaa säästyisi ”muutama miljardi” muihinkin tarpeisiin. HX-hankkeen arvoksi on arvioitu 7-10 miljardia euroa.

Petteri Leino huomauttaa, että koko maan puolustaminen edellyttää, että ilmavoimat toimii ainakin kahdessa operaatiosuunnassa – etelässä ja pohjoisessa.

”64 jaettuna kahdella tarkoittaa käytännössä kahdeksaa neljän koneen parvea kumpaankin operaatiosuuntaan. Ja se on muuten tosi vähän, kun se suhteutetaan puolustettavaan ilmatilaan”, hän sanoo.

Leinon mukaan ikinä ei päästä tilanteeseen, että kaikki koneet olisivat yhtaikaa kykeneviä taistelutehtäviin, sillä osa on aina huollossa tai korjattavana.

”Samoin on huomattava, että tappioitta ei sotilaallisesta konfliktista selvitä”, hän huomauttaa.

Hävittäjien määrän nostaminen ei Leinon mukaan ole yksinkertaista. Jos määrä nostettaisiin merkittävästi, niin samassa ilmavoimien organisaatio, henkilöstö ja resurssit pitäisi mitoittaa uudelleen, mikä edellyttäisi merkittävästi lisää määrärahoja.

”Suomen kansantalous ei valitettavasti mahdollista nykyistä suurempia ilmavoimia eikä suurempaa hävittäjämäärää.”

Leino kertoo, että Suomi kompensoi hävittäjämäärää hajautetulla ilmataistelutaktiikalla.

”Siinä missä suurvalta voi tukeutua valmiiksi rakennettuun tukikohtaverkostoon, Suomi hajauttaa ilmavoimat ja hyödyntää koko maan kattavaa kiinteää sekä tilapäistukikohtaverkostoa. Onneksemme emme luopuneet kylmän sodan jälkeen maantietukikohdista.”

Hän toteaa lisäksi, että HX-hankkeessa ei osteta vain hävittäjiä, vaan koko ilmapuolustusjärjestelmä, joka hävittäjätorjunnan lisäksi tukee myös muiden puolustushaarojen taistelua.

Roope Uusitalon lisäksi myös oppositiossa on ollut halua karsia Suomen ilmavoimien hävittäjien määrää. Muun muassa vasemmistoliitto on kyseenalaistanut hävittäjäkaupan koon.

”Jokainen hankintavaiheessa vähennetty hävittäjä, on poissa meidän sodan ajan suorituskyvystä. Ei tarvitse olla kummoisella järjellä varustettu, kun ymmärtää kenen etua se edistää”, Leino kuittaa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson arvosteli tuoreessa blogissaan kovin sanoin puolustusministeri Jussi Niinistön toimintaa. Ministeri kutsui Roope Uusitaloa lehtihaastattelussa ”pelleksi” tämän hävittäjäkommentin vuoksi.

”Mikä länsimainen demokratia Suomi muka on, jos ei maan historian suurinta asehankintaa voi arvioida kriittisesti”, Andersson kysyi.

Hän korostaa, että puolustusvoimien hankintatoiveet eivät voi olla kriittisen tarkastelun ulkopuolella.

”Se on myös eduskunnan ja hallituksen tehtävä, eikä puolustusvoimat voi sitä yksin määritellä.”

Myös sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on moittinut hävittäjähankintojen etenemistä.

”Määrästä ei ole käyty tarjouspyyntöjen tekemisen yhteydessä riittävää eduskuntatasoista keskustelua”, hän sanoi Uudelle Suomelle elokuussa.

