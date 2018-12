Tässäkö ratkaisu alhaiseen syntyvyyteen? – Professori: ”Koetaan erityisen raskaana nuorissa lapsiperheissä”

Väestöliiton tutkimusprofessorin Osmo Kontulan mukaan nuorten parien asumiskustannusten helpottaminen voisi lisätä suomalaisten syntyvyyttä. Kontula kirjoittaa aiheesta valtion omistaman vuokra-asuntoja tarjoavan A-Kruunu Oy:n nettisivuilla.

Hän viittaa kirjoituksessaan Väestöliiton tänä vuonna tekemään väestökyselyyn, josta ilmenee, että asumisen kalleus huolettaa nuoria aikuisia.

Kontulan mukaan nuoret miettivät, onko heillä mahdollisuuksia hankkia lapsiperheelle soveltuva asunto.

”Jos se ei tunnu realistiselta siinä elämän vaiheessa, niin lapsen hankintaa joko lykätään tai siitä luovutaan kokonaan. Monet lykkäävät lapsen hankintaa niin pitkälle, että se ei enää onnistu biologista syistä”, Kontula kertoo.

Lapsiperhe-elämää elävistä alle 30-vuotiaista lähes jokainen piti lapsiperheiden asumisen tukemista vähintään melko tärkeänä perhepoliittisena toimena.

”Nämä toiveet korostuivat tässä nuorten aikuisten ikäryhmässä. Tämä kertoo siitä, että asumisen kalleus koetaan erityisen raskaana nuorissa lapsiperheissä”, Kontula kirjoittaa.

Kontulan mukaan kyselyn vastauksissa korostui valtion rooli vuokra-asuntojen tuottamisessa.

”Monet halusivat valtion panostavan edullisen asuntotuotannon tukemiseen, jotta vuokrat pysyisivät kurissa ja työntekijöillä olisi mahdollisuus muuttaa työn perässä”, hän kirjoittaa.

Syntyvyydestä on puhuttu paljon sen jälkeen, kun Tilastokeskus julkaisi marraskuussa uusimmat hedelmällisyyslukunsa. Syntyvyys on vähentynyt Suomessa huomattavasti vuodesta 2010 vuoteen 2017. Kokonaishedelmällisyysluku on kutistunut seitsemässä vuodessa 20 prosenttia, 1,87 lapsesta naista kohden 1,49 lapseen naista kohden.

