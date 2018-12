Juhana Vartiainen: ”Hallituksessa iloitaan oikeasti siitä, että olemme saaneet aikaan kasvua ilman tuloerojen kasvua”

Kansanedustaja, ekonomisti Juhana Vartiainen (kok) sanoo vuoden 2018 näyttäneen entistä voimakkaammin, että hyväkään talouspolitiikka ei ole kestävää, jos talousjärjestystä ei koeta oikeudenmukaiseksi.

”Ison-Britannian EU-ero-kansanäänestys on monen mutkan kautta seurausta pääministeri Margaret Thatcherin kovasta oikeistolaisesta politiikasta. Sillä oli monia hyviäkin perusteluja ja se on pitänyt maan työttömyyden pysyvästi alhaalla. Se on johtanut Englannin sydänmailla ja maaseudulla laajaan tyytymättömyyteen. Ranskassa Emmanuel Macronin uudistukset ovat rationaalisia ja kovasti tarpeellisia, mutta jotain on Macroninkin kaltainen politiikan mestari unohtanut, kun unohdettujen pikkukylien ja kaupunkien ihmiset protestoivat autoja polttamalla”, Vartiainen kirjoittaa blogissaan.

Vartiainen sanoo, että vuoden kokemuksista voi johtaa sekä oikeistolle että vasemmistolle ”väkevän suosituksen ja haaston”.

”Oikeisto on oikeassa siinä, että Suomi tarvitsee markkinaehtoisia uudistuksia. Me tarvitsemme kurinalaista julkistaloutta. Meidän pitää uskaltaa kertoa kansalaisille ja äänestäjille, että julkistalouden vahvistamisen on jatkuttava ensi vaalikaudella, sekä säästöin että työllisyyttä vahvistavin työmarkkinauudistuksin — vaikka epäsuosituinkin.”

Vartiainen sanoo, että hyvinvointijärjestelmämme on ylläpidettävissä vain, jos työkykyiset ihmiset elättävät itsensä.

”Hyvinvointivaltio perustuu oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoon eikä vain alati laajeneviin oikeuksiin.”

Hänen mukaansa oikeisto ei samalla saa unohtaa oikeudenmukaisuuden näkökulmaa.

”Taloutta on uudistettava niin, että ihmiset kokevat pysyvänsä osana kansakuntaa. Meidän ei pidä väheksyä tulonjakokysymyksiä, ja työllisyyspolitiikan yhtenä johtotähtenä on oltava, että tulonjako ei kärjisty. Voimme pysyä menestyksekkäänä ja vauraana maana, mutta kohtuuden on ohjattava pyrkimyksiämme. Työmarkkinauudistusten on parannettava muidenkin asemaa kuin taitavimpien ja meidän täytyy uskaltaa uhmata kovaäänisten ja hyväosaisten lobbyja. Hyvä pohjoismainen yhteiskunta tulee vaatimaan varakkaaltakin mittavan veroleiviskän eikä meidän pidä muuta luvata.”

Vartiaisen mukaan vasemmiston tehtävänä on puolustaa heikompia, ja vedota siihen, mitä tapahtuu köyhimmille kotitalouksille, työttömille ja pitkäaikaissairaille.

”Mutta arvoisa vasemmisto, muistakaa, että yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vakavimmat seuraukset syntyvät eriarvoisuuden kokemuksesta eivätkä enää absoluuttisesta kurjuudesta. Siksi, arvoisa vasemmisto, älkää liioitelko. Älkää maalatko seinille sellaista kurjistumisen ja epäoikeudenmukaisuuden kuvaa, joka ei vastaa todellisuutta. Uskokaa pois, hallituksessa iloitaan oikeasti siitä, että olemme saaneet aikaan kasvua ilman tuloerojen kasvua.”

Hallituspuolueissa iloittiin viime viikolla Tilastokeskuksen tietoon saattamasta aikaisesta joululahjasta – työllisyysasteen noususta 72 prosenttiin.

Lue myös:

Tätä Suomen työllisyysasteen nosto vaatii: ”Keskusteluun saattaa nousta jopa suomalaisen yhteiskunnan pyhä lehmä”

Näkökulma: Sipilän hallitus onnistui työllisyydessä, vaikka todennäköisyydet olivat vastaan

Hallitus iloitsee: ”Monessa kodissa joulua vietetään valoisemmissa tunnelmissa kuin aikaisemmin”

Sipilän hallituksen suuri tavoite täyttyi viimein: Työllisyysaste 72 %