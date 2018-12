Petteri Orpo ja Antti Rinne arvioivat toisiaan IL:ssä: ”Rinteen ajatusmaailman punaisuus tuo mieleen joulupukin - Orpon mielestä rahat ovat aina loppu”

Kannatuskyselyiden kahden suurimman puolueen eri sdp:n ja kokoomuksen puheenjohtajat Antti Rinne ja Petteri Orpo arvioivat toisiaan Iltalehden tentissä.

Alma Median tuoreen puoluekannatuskyselyn mukaan sdp on edelleen Suomen suosituin puolue; jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, sdp:tä äänestäisi 20,7 prosenttia kyselyyn vastanneista. Toiseksi suosituin on kokoomus 19,6 prosentin osuudella. Kolmantena oleva nykyinen pääministeripuolue keskusta on 15,5 prosentin kannatuksellaan jäänyt selvästi kärkikaksikon taakse myös muissakin kyselyissä.

Antti Rinne arvioi Iltalehdelle, että Petteri Orpon kanssa on luontevaa ja mutkatonta tehdä yhteistyötä.

”Huonoin piirre on ehkä se, että Orpon mielestä rahat ovat aina loppu, kun pitäisi parantaa eläkeläisten, opiskelijoiden, työttömien tai lapsiperheiden arkea, mutta kun kyse on veronkevennyksistä erityisesti suurituloisimmille, Orpon mielestä siihen on aina varaa.”

Petteri Orpo puolestaan sanoo, että Rinne johtaa ärhentelevää puoluetta, jonka ratkaisuehdotukset ovat edelleen mysteerejä monille.

”Rinteen ajatusmaailman punaisuus tuo mieleen joulupukin: lupaa lahjoja, mutta eiväthän aikuiset siihen usko.”

Kumpikaan ei halua ottaa suoraan kantaa siihen, minkä puolueiden kanssa olisi valmis seuraavaan hallitukseen. Orpon mukaan yhteistyö perussuomalaisten kanssa näyttää vaikealta.

”Käydään ensin vaalit ja katsotaan vasta sen jälkeen tarkemmin mahdollisia hallituskokoonpanoja. Tällä hetkellä näyttää siltä, että perussuomalaisten kanssa olisi vaikeaa tehdä hallitusyhteistyötä”, hän sanoo.

Rinne muistuttaa, että salkut jaetaan vasta vaalien jälkeen.

”Ennen vaaleja on turha rakentaa hallituksia. Sdp:n näkökulmasta on tärkeää, että seuraava hallitus on tulevaisuuteen, osaamiseen ja työllisyyteen investoiva ja sillä pitää olla kyky vaikuttavaan sekä sosiaalisesti oikeudenmukaiseen ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan.”

