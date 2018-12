”64 hävittäjää on itse asiassa minimi” – Kokoomuslainen kommentoi HX-väitteitä Itä-Hämeessä

Kokoomuksen kansanedustaja, eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen kommentoi Itä-Hämeen mielipidekirjoituksessaan keskustelua Suomen hävittäjähankinnasta.

”Nykyinen 64 hävittäjän määrä on itse asiassa käytännössä kutakuinkin minimi koko maan puolustamiseksi. Järjestelmä perustuu tiettyyn määrään parvia ja siihen, että osa koneista on kaikissa tilanteissa poissa ilmasta. Vain ilmassa olevat koneet kuitenkin lopulta tuovat torjunta- ja iskuvoimaan”, Heinonen kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan, jonka hän on julkaissut Facebookissa. Katso Heinosen päivitys jutun lopusta.

Heinosen mukaan on totta, että tulevat hävittäjät ovat nykyisiä tehokkaampia, mutta ”niin ovat myös mahdollisen vihollisenkin koneet”.

Hävittäjäkeskustelu kuumeni joulun alla, kun taloustieteen professori Roope Uusitalo kyseenalaisti sen, miksi Suomi on HX- eli hävittäjähankkeessa hankkimassa juuri 64 uutta hävittäjää. Uusitalo heitti, miksei Suomi hankkisi vaikkapa 47 hävittäjää.

Oppositiopuolue vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson komppasi Uusitaloa ja totesi, että hävittäjähankinnasta on voitava keskustella kriittisesti. Hallituksen riveistä on puolestaan vastattu kipakasti Anderssonille.

”Yksinkertaisesti 47 koneeseen siirtyminen tarkoittaisi, että luopuisimme ensin koko maan puolustamisesta”, Heinonen kirjoittaa.

