Nyt löytyi maailman tehokkain hävittäjä – Suomen hävittäjäehdokkaiden joukossa todellinen yllättäjä

Yhdysvaltain ilmavoimien F-22 Raptor on maailman tehokkain hävittäjäkone, katsoo sotilasilmailuun erikoistunut verkkolehti Hush-Kit. Lehden vertailussa painotetaan koneen toimintakykyä näkökentän ulkopuolella olevaa vihollista vastaan.

Kaikki Suomen puolustusvoimien HX-hävittäjähankkeen tarjokkaat selvisivät vertailussa kymmenen parhaan joukkoon. Parhaiten pärjäsi Eurofighter Typhoon FGR.4, joka oli toisena heti Raptorin jälkeen.

Vertailussa ei otettu huomioon koneiden hinta-laatu-suhdetta. Raptor on maailman kallein hävittäjä; sen yksikköhinta oli noin 400 miljoonaa euroa. Koneen valmistus lopetettiin 187 koneen jälkeen 2010, koska Yhdysvaltain liittohallitus piti sitä liian kalliina. Raptoria ei koskaan myyty ulkomaille.

Lockheed-Martin-yhtiön valmistaman Raptorin etuja ovat sen lento-ominaisuudet sekä häiveominaisuus eli hyvin pieni tutkapoikkiprofiili, jonka ansiosta se pystyy toiminaan viholliselta näkymättömissä kauemmin kuin mikään muu hävittäjä. Koneen huonoja puolia ovat sen vikaherkkyys, pitkät huoltoajat ja maailman kallein lentotunnin hinta.

Eurofighter Typhoonin puolesta puhui vertailussa sen kyky kantaa taistelukentälle muita tehokkaampi asekuorma. Kone on myös muita nopeampi, mikä tuo sen ohjuksille lisätehoa. Erityisen tärkeänä Hush-Kitin arviossa pidetään sitä, että uusimmat Typhoonit voidaan varustaa pitkänmatkan Meteor-ohjuksilla.

Typhoonin ongelmia ovat lehden mukaan sen vanhanmallinen AESA-tutka ja suuri tutkaprofiili, joka tekee siitä haavoittuvaisen ilmataistelussa häivekoneita vastaan. Eurofighterin erinomaiseksi sanottuja lento-ominaisuuksia rajoittaa sen suuri polttoaineenkulutus.

Kolmanneksi vertailussa selvisi Lockheed-Martinin Suomelle HX-hankkeessa tarjoama F-35 Lightning II, jonka suunnittelussa on otettu mallia Raptorista. F-35 on F-22:n tapaan häivekone, eli sen pitäisi pysyä muita pidempään viholliskoneiden tutkalta piilossa.

F-35:n etuja ovat lehden mukaan myös sen tehokkaat sensorit ja viestiliikenne, joiden ansiosta se pystyy ampumaan muita tarkemmin, vaikka onkin lento-ominaisuuksiltaan keskinkertainen huippuhävittäjien joukossa. Sotaharjoituksissa F-35 on pärjännyt ylivoimaisesti muihin koneisiin verrattuna.

F-35:n ongelmista osa on samoja kuin Raptorilla. Sen toimintavarmuus on alle keskiarvon, vain 55 prosenttia. Se tarkoittaa, että melkein puolet koneista on koko ajan huollossa. Hush-Kitin mukaan luku on "karmean" huono. F-35 menetti pisteitä myös siksi, ettei sen integrointi keskimatkan AMRAAM-ohjuksiin ole vieläkään toiminut hyvin.

"Kone voi olla vaikka miten hyvä teoriassa, mutta sen on päästävä lentoon voidakseen taistella", lehti kirjoittaa arviossaan.

Yllättäjä: "Ilkeä uhka" Ruotsista

Seuraavana listalla on yllättäjä, ruotsalaisen Saabin Gripen, joka ei viisi vuotta aiemmin edes mahtunut kymmenen parhaan listalle. Syy Gripenin sijoituksen paranemiseen on Saabin menestys pitkän matkan Meteor-ohjuksen käyttöönotossa.

Eurooppalaisen MBDA-yhtiön valmistamaa Meteoria pidetään ilmasodan tehokkaimpana ohjuksena, jota pidetään sen nopeuden vuoksi melkein mahdottomana väistää. Ohjuksen käyttöönotossa on kuitenkin ollut ongelmia kaikilla lentokonetehtailla.

"Pieni ruotsalainen hävittäjä on ilkeä uhka mahdollisille vihollisille", Hush-Kit kirjoittaa.

Erityisen hyvin Gripenin ja Meteorin yhdistelmä sopii lehden mukaan hyvin pelotteeksi "pienehkölle maalle, joka ei tavoittele maailmanherruutta".

Vertailussa käytetty Gripen on koneen vanhempi C-malli. Suomelle Saab tarjoaa Gripen E:tä, joka on toistaiseksi koelentovaiheessa. Ruotsin ilmavoimat saa ensimmäiset uuden mallin Gripenit käyttöönsä ensi vuonna.

Sijalla seitsemän on taas eurooppalainen HX-tarjokas, ranskalaisen Dassault-yhtiön Rafale F3R. Myös sen eduiksi lasketaan Meteor-yhteensopivuus, vaikka ohjuksen käyttöönotto ei ole vielä samalla tasolla kuin Eurofighterin Typhoonilla ja Saabin Gripenillä.

"Kun Rafale saa Meteorit, se nousee listalla todennäköisesti kolmen kärkeen", Hush-Kit kirjoittaa.

Kahdeksantena listalla on venäläinen MiG-31BSM, joka tunnetaan Nato-maiden koodimellä Foxhound. Tämä maailman nopeimmaksi hävittäjäksi sanottu kone on suunniteltu ennen muuta pommikoneiden ja risteilyohjusten tuhoamiseen. Suomi ei pyytänyt HX-hankkeeseen tarjouksia venäläisiltä eikä kiinalaisilta valmistajilta.

Kymmenentenä listalla on USA:n laivaston peruskone, Boeingin F/A-18 Super Hornet, jonka edeltäjä Hornet on ollut Suomen ilmavoimien hävittäjä 90-luvun puolivälistä lähtien.

Super Hornetin etuja ovat lehden mukaan erittäin tehokas tutka, pieni tutkapoikkiprofiili, erinomainen ohjaamo, toimiva viestiliikenne ja hyvä aseistus. Kone putoaa kuitenkin listalla kymmenenneksi, koska sillä ei ole riittävästi "potkua" hienojen järjestelmiensä hyödyntämiseksi.

Suomen hallitus tekee hävittäjäkoneen valintapäätöksen vuonna 2021 puolustusvoimien esityksen pohjalta. Sitä ennen koneiden järjestys erilaisilla listoilla voi vielä muuttua monta kertaa.

Lue laajempi juttu Hush-Kitin vertailusta Talouselämästä.

LUE LISÄÄ AIHEESTA:

Saabilta uusi lupaus Suomen hävittäjäkisaan: ”Kukaan ei voita meitä hinnassa”

Suomen hävittäjäehdokkaalle 500 000 lentotuntia – ”Naton ilmapuolustuksen selkäranka Euroopassa”

”64 hävittäjää on itse asiassa minimi” – Kokoomuslainen kommentoi HX-väitteitä

Suomen hävittäjähankinta: ”Entä jos ostettaisiin vain 47? Tämä ei ollut vitsi”