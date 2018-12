”Voimme vain kädet pystyssä ihmetellä valtatasapainon muutosta” – Selitys Donald Trumpin käytökselle Ylellä

Filosofi, valtiotieteen tohtori Maija-Riitta Ollila ja historioitsija, filosofian tohtori Markku Kuisma arvioivat Ylen Ykkösaamussa pian kulunutta vuotta. Kuisman mielestä vuonna 2018 on entisestään voimistunut Kiinan nousu kohti maailman ykkösmahdin paikkaa.

Kiinan nousu selittää Ollilan ja Kuisman mielestä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toimia ja myös nationalismin nousua eri puolilla maailmaa.

”Jännää ja kiehtovaa on, että tässä näyttää toistuvan samanlaiset mekanismit jotka on muutaman vuosisadan kuluessa toistunut”, Kuisma sanoo viitaten Britannian suurvaltakauteen 1700–1800-luvuilla ja Yhdysvaltain johtajuuteen 1900-luvulla.

”Toisin kuin nämä aikaisemmat suurvallat, niin Kiina ei ole käyttänyt sotilaallista voimaansa laajentumisaallossaan. Se käyttää investointeja, niin sanottua pehmeää valtaa”, Kuisma sanoi.

LUE MYÖS: Lähi-idän tuntija: Suuren sodan merkit jo ilmassa – sama kehitys toistui ennen II maailmansotaa

Ollila piti tätä havaintoa mielenkiintoisena.

”Tavallaan mikään muu maailman osa ei myöskään voi päästä suojaan Kiinan vaikutusvallan kasvulta, koska olemme tottuneet hoitamaan asioita markkinoiden avulla. Kun Kiina toimii markkinoiden kautta, katsomme että kaikki kunnossa, ja voimme vain kädet pystyssä ihmetellä valtatasapainon muutosta”, Ollila sanoi.

”Tähän kuvaan liittyy Trumpin käytös. Hän ei jää odottamaan sitä, että asia hoituu markkinoiden kautta, vaan heiluttaa protektionismin lippua. Se on luontainen reaktio siihen, että me hyväksyimme vapaat markkinat niin kauan kuin se hyödytti meitä, mutta kun tuleekin iso peluri, joka myös käyttää markkinoita hyväkseen, etenee meidän ydinalueelle, sen jälkeen havaitsemme, että protektionismi ei olekaan hassumpi väline. Se liittyy lähimenneisyyden suuriin trendeihin: Onko protektionismi tekemässä vahvasti paluuta, mitä se tarkoittaa meille? Se on todella iso kysymys. Näyttää siltä, että Trumpin protektionismi ei ole vain pelkkä oikku, vaan se perustuu ainakin alkeelliseen analyysiin siitä, mitä on tapahtumassa ja alkeelliseen vastareaktioon siihen, mitä on tapahtumassa”, Kuisma sanoi.

”Voisiko aatehistoriallisesti ajatella, että nationalismin nousu ja protektionismi talouselämässä kulkee yhtä jalkaa?” Ollila kysyi.

”Nimenomaan, kyllä”, vastasi Kuisma ja arvioi, että sekä nationalismi että protektionismi ovat reaktioita globaaliin johtajuustaisteluun.

”Se tapahtuu Euroopassa ja Yhdysvalloissa, jotka ovat vuosikymmeniä hallinneet areenaa, jotka ovat lähteneet siitä, että meidän tapa toimia on se ainoa oikea, ja on demonisoitu suorastaan kaikki protektionistiset toimet vaikka kehitysmaissa. Ja nyt joudutaan syömään omat sanat. Sen tuskan kanssa tässä nyt eletään”, Kuisma sanoi.

LUE MYÖS:

Nyt natisevat kaikki suuret Euroopan maat – Uutuuskirja: Trumpin USA ”tekee näyttävää pesäeroa”

Donald Trumpin tuleva politiikka huolestuttaa - Talousvaikuttaja: ”Jos hän todella tarkoittaa, mitä sanoo, olemme tuhoon tuomittuja”

”Donald Trump on tehnyt kaiken mitä lupasi” – Suomalaisasiantuntija: 90% kannattajista tyytyväisiä