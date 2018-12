Poliisi: Arabianrannan murhasta epäilty on uhrin eno – kertoi kuulusteluissa harhoistaan

Helsingin Arabianrannassa jouluaattoiltana tapahtuneen poikkeuksellisen henkirikoksen epäilty tekijä on vangittu, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Vangitsemisesta päätettiin Helsingin käräjäoikeudessa perjantaina 28. joulukuuta. Poliisi tutkii tekoa murhana, sillä ”tekotapa on ollut poikkeuksellisen raaka ja julma ja uhri on ollut nuoren ikänsä vuoksi puolustuskyvytön”. Henkirikoksen epäilty tekijä on 36-vuotias mies, ja rikoksen uhri 7-vuotias poika.

Poliisi kertoo, että epäilty on uhrin eno. Teon aikaan jouluaattona hän oli uhrin perheen vieraana. Tapahtumahuoneistossa oli teon alkaessa paikalla kaksi perheen aikuista ja uhrin lisäksi myös toinen alaikäinen lapsi, poliisi tiedottaa.

Poliisin mukaan tapahtuma sai alkunsa yllättäen ja ”epäillyn aloittama teko ehti kertaalleen keskeytyä”. Uhrille oltiin jo hankkimassa apua, mutta epäilty onnistui saamaan uhrin haltuunsa ja lukkiutui tämän kanssa huoneistoon.

”Tilanne on edennyt niin nopeasti, ettei siihen ole ehditty väliin. Epäiltyä on päästy kuulemaan esitutkinnassa kerran, ja hän on kertonut harhoistaan, jotka ovat toimineet vaikuttimena tekoon ryhtymisessä. Teossa on käytetty teräasetta, ja tappamisen tarkoitus on ollut ilmeinen”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Kanth Helsingin poliisilaitokselta.

Teko oli yksittäinen, eikä epäilty kohdistanut väkivaltaa muihin paikalla olleisiin. Poliisi otti epäillyn kiinni tapahtumapaikalta, ja kiinniotto sujui rauhallisesti. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että epäilty olisi ollut tekohetkellä päihteiden vaikutuksen alaisena. Uhrin perheelle on järjestetty kriisiapua.

Useat mediat, muun muassa MTV, ovat kertoneet, että teosta epäilty mies on ulkomaalaistaustainen ja hänellä on historiaa muun muassa väkivaltarikoksista.

Syytteen nostamisesta päätetään 6. päivä maaliskuuta mennessä. Syyttäjäksi on määrätty kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski.