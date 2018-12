Silvio Berlusconi otti Suomen perustulon aseekseen: ”Jos se meni pieleen Suomessa, miten se muka onnistuisi paremmin Italiassa”

Italian entisen moninkertaisen pääministeri Silvio Berlusconin perustama ja johtama Forza Italia –puolue käyttää Suomen perustulokokeilua yhtenä perusteluna sille, miksi Italian täytyisi hylätä Viiden tähden liikkeen ajama kansalaispalkka.

”Suomi on päättänyt, ettei perustulokokeilua toisteta. Kaksivuotisen kokeilun tulokset olivat huonoja. Jos se meni pieleen Suomessa, miten se muka onnistuisi paremmin Italiassa”, Forza Italia kysyy sosiaalisessa mediassa.

Berlusconin omistama Il Giornale –lehti käsitteli perjantaina Suomen perustulokokeilua artikkelissaan, jossa siteerataan myös The Guardianin lähes vuodentakaista juttua.

”Suomen keskustaoikeistolainen hallitus puolusti mallia sillä, että se antaa kansalaisille liikkumavaraa hyväksyä mieleinen työ. Kokeilun tulokset eivät ole vielä julkisia. Se, että kokeilua ei jatketa, ei aseta tämäntyyppistä mallia mitenkään hyvään valoon”, lehti kirjoittaa.

Suomen perustulokokeiluun osallistuvat 2 000 koehenkilöä saavat joka kuukausi 560 euron suuruisen perustulon riippumatta muista tulostaan tai esimerkiksi siitä, hakevatko he aktiivisesti töitä. Viime vuoden tammikuussa alkanut kokeilu päättyy tämän vuoden lopussa.

Italian Viiden tähden liikkeen ajama kansalaispalkka eroaa merkittävästi suomalaisesta perustulomallista, sillä se on vahvasti vastikkeellinen. Viiden tähden liikkeen varapääministeri ja työministeri Luigi Di Maio on linjannut, että kansalaispalkkaa saavan pitää tehdä vähintään kahdeksan tuntia vapaaehtoistyötä joka viikko tuen saadakseen. Lisäksi Di Maio on pohtinut erilaisia malleja, joilla kansalaispalkkaa voisi käyttää vain tiettyihin tarkoituksiin, kuten lääkkeiden tai ruuan ostamiseen. Viiden tähden liikkeen esittämä kansalaispalkka olisi 780 euroa kuukaudessa. Tällä hetkellä Italiassa liikkuvien huhujen mukaan se toteutuisi kuitenkin merkittävästi pienempänä.

Kansalaispalkan toteutuminen on edelleen epävarmaa, sillä Italian parlamentti ei ole vielä hyväksynyt ensi vuoden budjettia. Italian oppositio vastustaa hanketta voimakkaasti juuri Berlusconin johdolla, sillä sitä pidetään liian kalliina ja liian passivoivana. Moni myös varoittaa kansalaispalkan olevan rahansiirto mafialle.

Suomessa perustulo on noussut uudelleen keskusteluun, koska sosiaaliturvan uudistaminen on seuraavan hallituksen suurhanke. Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Juha Rehula varoitti tällä viikolla, että siitä tulee vielä soteakin vaikeampi uudistus. Lue tarkemmin: Aktiivimalli vai perustulo? – Keskustalaisuuden ytimestä löytyy dilemma

Eri sosiaaliturvamallejaan ovat julkisuuteen esitelleet kokoomus, kristillisdemokraatit, sdp, siniset, vasemmistoliitto ja vihreät. Puolueet voi karkeasti jakaa kahteen ryhmään: vastikkeettoman perustulon kannattajiin ja vastikkeellisen työtulojen kanssa nykyistä helpommin yhteen sovitettavan tuen kannattajiin.

Pitkän uran diplomaattinen tehnyt Antti Kuosmanen toteaa, että työmotivaation katoaminen ja järjestelmän kustannukset eivät olisi perustulon esteenä, vaikka niitä usein käytetään argumentteina perustuloa vastaan.

”Todellinen este on se, että se mullistaisi sosiaaliturvajärjestelmän koko ideologisen perustan ja tuottaisi niin suuren määrän sellaisia, jotka kokisivat uudistuksesta jotain menettävänsä tai joutuvansa sen maksumiehiksi, ja siis sitä raivokkaasti vastustaisivat, että ei ole mitään toivoa saada sen kannalle enemmistöä kansasta ja eduskunnasta”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Lisää aiheesta:

Suomellekin esitetystä sosiaaliturvamallista löytyi paha ongelma: ”Moni joutuu valitsemaan kotiin jäämisen ja velkaantumisen välillä”

Hallituskumppani tarttui Juha Sipilän perustulopuheisiin: ”Tuntuu siltä, että keskusta yrittää tässä istua kahdella pallilla”

Hämmennys Juha Sipilän perustulopuheista – Kansanedustaja: Tässä on keskustan todennäköinen malli

Ministeri Annika Saarikko: ”Toimeentulotuki on nöyryyttävä ja pitää poistaa”