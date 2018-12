Uusi sanaharkka kaivoslaista – Ristituleen joutunut Ville Niinistö: ”Ehkä joku ei halua tästä puhua”

Entinen ympäristöministeri, vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö vastaa Twitterissä Ilta-Sanomille, joka aikaisemmin tänään uutisoi Niinistön olleen ympäristöministerinä valmistelemassa lakia, jonka nojalla kohua aiheuttanut Dragon Miningin kultakaivos Valkeakoskella on luvitettu.

Tukesin myöntämän kaivosluvan lisäksi kaivostoiminta vaatii ympäristöviranomaisilta ympäristöluvan, joka myönnetään ympäristönsuojelulain nojalla. Tämä laki uudistettiin vuonna 2014 Niinistön toimiessa ympäristöministerinä. Lain nojalla on luvitettu myös Dragon Miningin Valkeakosken kaivos. Nykyinen kaivoslaki hyväksyttiin silloisen elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen valmistelemana vuonna 2011. Ilta-Sanomien mukaan vihreät tuki lakia yksimielisesti.

”Jos faktat kiinnostavat, yksi suurimpia muutoksia kaudellani ympäristönsuojelulaissa ja siihen nojaavissa ohjeissa oli juuri kaivosten ympäristövalvonnan tiukentaminen. Käytännön valvonnan resurssit huolettavat”, Niinistö tviittaa.

Hän viittaa Talvivaara-selvitykseen.

Niinistön roolin ympäristöministerinä nosti ensimmäisenä esiin keskustan varakansanedustaja Mikko Kärnä, joka keskiviikkona totesi, että vihreiltä ja erityisesti Ville Niinistöltä pitäisi kysyä, mikä meni pieleen hänen valmistelemassaan ympäristönsuojelulaissa, jonka nojalla Dragon Miningin kaivos on luvitettu?

”Olisi kiinnostavaa tietää, mitä siinä pitää korjata”, Kärnä kuittasi.

Ville Niinistön mukaan näyttää siltä, että ”joidenkin mielestä vihreiden tavoitteet ovat tyhmiä ja vihreitä pitää vastustaa”.

”Kun vihreät ovat tehneet hallituksessa kompromisseja, ja saaneet vain osan läpi, pitää haukkua että eivät saaneet kaikkea ja sanoa että olette siksi tyhmiä ja vastustettavia. Aikuista”, hän kysyy.

”Tämä pätee siis ainakin kaivoslakikeskusteluun. Mielestäni paljon olennaisempaa olisi, että kaikki kertovat mitä ovat mieltä kaivoslaista, kaivosverosta ja niiden kehittämisestä. Sitten voidaan väitellä ja päättää siitä mikä olisi hyvä suunta. Ehkä joku ei halua tästä puhua”, hän jatkaa.

Kärnä vastaa Niinistölle syyttämällä tätä uhriutumisesta.

”Onko sinusta muka aikuista syyttää Sipilän hallitusta asioista, jotka olet itse tehnyt? Eikö olisi järkevämpää pyrkiä hakemaan tässä kaivosasiassa konsensusta, joka on varmasti löydettävissä. Kaivosvero on yhteinen asia.”

Myös kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa puuttuu keskusteluun.

”Kun Ville Niinistön kommentteja lukee niin nöyryys ei ole ensimmäinen asia mikä tulee mieleen. Enemminkin leikit hiekkalaatikolla ja pihalla, jossa toiset pahoja ja toiset hyviä. Vihreät ovat aina niitä hyviä, siis omasta mielestään.”

Poliitikot reagoivat tällä viikolla laajassa rintamassa australialaisen kaivosyhtiö Dragon Miningin toimintaan. Kokoomuslaiset kansanedustajat Pauli Kiuru ja Timo Heinonen ovat tehneet tapauksesta kirjallisen kysymyksen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoo selvityttävänsä asian. Vihreistä on vaadittu uutta kaivoslakia Suomeen Dragon Miningin tapauksen seurauksena.

Niinistön mukaan ongelma on juuri kaivoslaissa.

”Ympäristönsuojelulakia uudistettaessa 2014 juuri lisättiin viranomaisen oikeutta ja velvollisuutta puuttua ympäristöongelmiin ennalta. Se on kunnossa. Kaivoslaki on kuitenkin kattolaki: se määrittelee mitä sallitaan yleisesti ja siksi se pitää muuttaa. Ympäristönsuojelulaki kun on ”alisteinen laki” sillä voidaan määritellä vain toiminnan ehdot ympäristön kannalta, ongelmatilanteisiin. Jos kaivos ei noudata laillisia velvoitteitaan esim oikeudessa, on se kaivoslain valvonnan asia. Kaivoslain valvonta ja luvitus ihan retuperällä.”

