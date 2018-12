Huoli rikosten tutkimatta jättämisestä – Näin vastaa sisäministeri: ”Kynnys ei saa vajota liikaa”

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok) linjaa, että poliisin pitää priorisoida, mutta ”kynnys ei saa vajota liikaa”. Mykkäsen kommentti on vastaus Helsingin Sanomien lauantaiseen uutiseen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen sisäisestä ohjeesta, jonka mukaan ilmoitukset pienemmistä rikoksista on jätettävä pääsääntöisesti esikäsittelyyn eli tutkimatta.

”Priorisoida pitää, mutta kynnys ei saa vajota liikaa. Haemme ratkaisua”, Mykkänen tviittasi lauantaina.

Hän listaa, että ratkaisua etsitään resursseista, tekniikasta, kuten kamerakuvista, joita poliisin järjestelmä ei lue, sekä työnjaosta.

”En tarkoittanut nopeuskameroita vaan: kaupunkien, kauppakeskusten ym. kameroita: niissä usein vihjeitä varkauksiin, mutta poliisin kuvien vieminen ja käsittely poliisin tietojärjestelmissä usein työlästä, mikä osaltaan nostaa näpistysten ja varkauksien tutkintakynnystä arjessa”, ministeri tarkentaa tviitistään syntyneessä keskustelussa.

Rikosylikomisario Thomas Elfgren keventäisi poliisin kirjaamis- ja päätösvelvoitteita.

”Kansalaiset arvioivat poliisin toimintakykyä ja -valmiutta ensisijaisesti sen perusteella miten selviydymme ns. tavallisista jutuista (isot aina hoidetaan). Tuohon listaan 1. byrokratian, kirjaamis- ja päätösvelvoitteiden merkittävä keventäminen”, hän vastaa Mykkäselle.

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Jonne Rinne huomauttaa, että 2010-luvulla suunta on kuitenkin ollut päinvastainen.

”Muotomääräykset ovat lisääntyneet, poliisille on tullut uusia tehtäviä ja resurssit samalla laskeneet. Poliisi joutuu priorisoimaan rikostutkinnassa ja kentällä, jossa 10% hälytystehtävistä jää ajamatta.”

Rinne huomauttaa myös, että samaan aikaan yksityinen turvallisuusbisnes on kasvanut huomattavasti.

”Oma pelkoni on, että jollei poliisin resursseja lisätä, muodostuu turvallisuudesta perusoikeuden sijaan kulutushyödyke, josta maksavat ne joilla rahaa ja tarvetta sille on.”

