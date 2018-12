Suomeen tulossa kova myräkkä – Neuvo ilotulitteiden ampujille: ”Viisas tekee kuten ammattilaiset”

Vuosi vaihtuu Suomessa lumimyräkässä ja kovassa tuulessa. Voimakas matalapaine saapuu Suomeen tänään uudenvuodenaattona ja väistyy vasta keskiviikon aikana. Merialueilla tuuli voimistuu myrskylukemiin ja maa-alueilla on odotettavissa voimakkaita puuskia.

Ilmatieteen laitoksen 30. joulukuuta tekemän ennusteen mukaan Norjanmereltä lähestyvä matalapaine liikkuu Suomen yli kaakkoon vuodenvaihteessa.

”Uudenvuodenaattona iltapäivällä etelän ja lounaan välinen virtaus voimistuu. Merellä tuuli on kovaa, paikoin tuuli voimistuu myrskylukemiin

asti, maa-alueilla puuskat ovat pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta yli 15 m/s”, ennusteessa varoitetaan.

Forecan ennusteen mukaan lännestä leviää tänään Suomeen lumipyry ja lounaistuuli voimistuu huomattavasti. Tuuli on uudenvuodenyönä voimakas ja puuskainen.

Uudenvuodenpäivänä sää jälleen kylmenee, ja pohjoistuuli on erittäin voimakasta lännestä ja pohjoisesta alkaen. Tuuli on puuskissa maan pohjois- ja itäosassa 15-20 m/s, maan länsiosassa 20-25 m/s. Merialueilla on myrskyä, ja lisäksi aallokko on kovaa.

Ilmatieteen laitos sanoo, että tuulivahinkojen syntyminen on mahdollista varsinkin maan länsiosassa. Puihin tarttuva tykkylumi voi osaltaan lisätä puustovaurioiden määrää. Idässä ja pohjoisessa tuulivahinkojen todennäköisyys ei ole yhtä suuri.

Ilotulitustaiteen Edistämisyhteisö muistuttaa, että ammatti-ilotulituksille on tuulirajat, joita myös yksityisten ihmisten olisi hyvä noudattaa.

”Jos tuulen nopeus ylittää 14 m/s ilotulittamisen ei katsota olevan turvallista. Ilotulitusalaa säätelevien asetusten kautta ei ole erikseen määritelty tuulirajoja kuluttajien ilotulittamiselle, mutta ammattilaisten rajat kyllä pätevät kuluttajillekin”, yhdistyksen puheenjohtaja Uffe Cederqvist sanoo.

Hän kuvailee, että kun ilotulitteita ammutaan tuulessa niin tulitteet nousevat kyllä ilmaan, mutta liikkuvat samalla sivuttain tuulen mukana.

”Paras turva on lukea käyttöohjeet, huomioida turvaetäisyydet, käyttää suojalaseja, ja etenkin ampua isolla aukealla paikalla. Lisäksi pitää pyrkiä suuntaamaan tulitteet hieman tuulta vasten. Helpointa tämä on padoilla, jotka kuitenkin aina tulee tukea. Ja jos tuulee yli 14m/s, viisas kuluttaja tekee kuten ammattilaiset – jättää ampumatta”, Cederqvist neuvoo.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes puolestaan muistuttaa, että pienet ja kevyet padat kaatuvat helposti, jos niitä ei tueta hyvin.

Tukesille on tullut kahtena vuonna ilotulitteiden käyttäjiltä yhteensä lähes 60 ilmoitusta ilotulitepadan virheellisestä toiminnasta uutenavuotena. Neljässä tapauksessa pata oli räjähtänyt ja reilussa 50 tapauksessa pata oli huojunut tai kaatunut.

