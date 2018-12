Kai Mykkäsen ja Mikko Kärnän sanaharkka poliiseista jatkuu: ”Katsomme parannuskeinoja koko maassa – Ei vakuuta”

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok) mukaan vuoden 2019 budjetti tuo kymmeniä poliiseja harva-alueille.

”Lapin poliisia vahvistetaan noin 10 henkilön verran. Koska viimeksi? Helsingin Sanomien jutut eivät liity harva-alueisiin vaan rikostutkintaan Uudellamaalla. Katsomme parannuskeinoja kuitenkin koko maassa”, Mykkänen sanoo tviitissään, joka on vastaus varakansanedustaja Mikko Kärnälle (kesk).

Kärnä arvosteli sunnuntaina kovin sanoin sisäministerin kommentteja poliisien resursseista.

”Haluan kysyä ministeri Mykkäseltä, toteutuuko kansalaisten perustuslaillinen oikeus turvallisuuteen alueilla, joissa vasteajat mitataan tunneissa minuuttien sijaan? Enontekiöllä keskimääräinen vasteaika on 106 minuuttia ja se on pitkä aika odottaa apua, jos joutuu vaikkapa väkivallan uhriksi. Entä miksi olette hyväksyneet, että eduskunnan päättämän poliisiasemaverkoston asemista osa on tietoisesti tyhjennetty poliisimiehistä”, hän kysyi Puheenvuoron blogissaan.

Kärnä toteaa Twitterissä, ettei ministerin vastaus vakuuta.

”Näitä viestejä selvittämättömistä rikoksista ja juttujen hautaamisesta on tuotu tietoosi koko ajan. Ei vakuuta. Lapissa ei tule käytännössä uusia poliisivirkoja ja Enontekiö jää edelleen ilman poliisia. Se on kohtuutonta.”

Mykkänen vastaa vakuuttamalla, että Lappiin tulee lisää poliiseja.

”Poliisin läsnäoloa ja nimikkopartioita vahvistetaan myös Enontekiöllä. 2019 rahoja ei vielä jaettu ja mm. tästä palaveri 7.1. Viestiä toki tulee ja siksi tuo 3,3 miljoonan euron erityisraha sinne budjettiin vietiin.”

Poliisien tilanne nousi esiin lauantaina, kun Helsingin Sanomat kertoi Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen sisäisestä ohjeesta, jonka mukaan ilmoitukset pienemmistä rikoksista on jätettävä pääsääntöisesti esikäsittelyyn eli tutkimatta.

Kai Mykkänen sanoi myöhemmin Helsingin Sanomille puhuvansa rikostutkinnasta tammikuussa myös ylimmän poliisijohdon kanssa.

”Vaadin heiltä tilannekuvan, missä koko maan osalta mennään laitoksittain tutkintakynnyksen kehityksessä viime vuosina ja mitä asiassa voidaan tehdä.”

