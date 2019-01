Meteorologi varoittaa todella poikkeuksellisista myrskylukemista Suomessa: ”En muista nähneeni 10 vuoden aikana kertaakaan”

Forecan meteorologi Joanna Rinne ennakoi, että ensi yönä Suomessa puhaltavat puhaltaa poikkeuksellisen voimakas tuuli. Puuskissa on Rinteen mukaan odotettavissa jopa hirmumyrskylukemia.

”Suomessa puhaltavat tuulet, joiden kaltaisia en muista ennusteessa nähneeni 10 vuoden meteorologityön aikana ehkä kertaakaan. Voimakkaat myrskytuulet puhaltavat koko Pohjanlahdella, puuskissa on odotettavissa jopa hirmumyrskylukemia. Rajuimmat tuulet rajoittuvat melko kapealle vyöhykkeelle, joka liikkuu Suomen yli pohjoisesta etelään tiistai-illan ja keskiviikkoaamun välillä”, hän kirjoittaa Forecan blogissa.

Voimakkaimpia tuulet ovat merialueilla, erityisesti Pohjanlahdella, jossa keskituuli nousee laajalla alueella 25-29 m/s välille ja puuskat ovat sitä voimakkaampia.

”Maa-alueilla lukemat eivät ole yhtä dramaattisia, mutta niitä ei kannata väheksyä; tuulen voimakkuus nousee silti tasolle, jota maa-alueilla harvoin nähdään. Tuuli on puuskaista, joten ajoittain tuuli on selvästi keskituulta voimakkaampaa. Voimakkaimman tuulen vyöhyke on melko lyhytaikainen, mutta sen voimaa ei kannata aliarvioida. Tuulituhot ovat hyvinkin todennäköisiä”, Rinne varoittaa.

Hirmumyrsky on yleisnimitys matalapaineelle, jossa 10 minuutin keskituulen nopeus on vähintään 33 m/s.

Ilmatieteen laitos varoittaa myrskyaallokosta, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää seitsemän metriä. Varoitus on annettu Pohjois-Itämeren itä- ja länsiosaan, Ahvenanmerelle ja Selkämeren eteläosaan.