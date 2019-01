Sauli Niinistö näkee huolestuttavia merkkejä vaarallisista ääriliikkeistä: ”Demokratiassa ei niille ole sijaa”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kiinnitti uudenvuodenpuheessaan huomiota turvallisuustilanteeseen Euroopassa ja globaalisti. Samalla hän ennakoi, ettei muuttoliike ole poistumassa maailmasta, vaan paine siihen päinvastoin kasvaa.

Niinistön mukaan Eurooppa on maailman demokraattisin, tasa-arvoisin ja vapain maanosa, joka kuitenkin on nyt ajautunut repiviin riitoihin juuri omista arvoistaan.

”Jos paras alkaa näyttää sekasortoiselta, kehnolta vaikuttaa ennuste koko maailmalle. Houkutus valita toisenlainen tie kasvaa. Ja onko nähtävissä pyrkimystä meille vieraampien arvojen tuontiin? Demokratian, tasa-arvon ja vapauden vastakohdat tunnemme.”

Niinistö korosti puheessaan, että kansainvälistä sääntöpohjaista järjestystä on puolustettava herkeämättä.

”YK-järjestelmä on tärkeä tukipilari Suomen omallekin turvallisuudelle ja hyvinvoinnille. Samalla on varauduttava siihenkin, ettei nykyjärjestelmä enää ehkä toivu ennalleen.”

Maailma moninapaistuu presidentin mukaan kovaa vauhtia. Eurooppa on Niinistön mukaan saatava takaisin niihin pöytiin, joissa tulevaisuudesta päätetään.

”Maailmanjärjestys muuttaa muotoaan. Kiina käyttää taloudellista mahtiaan, Venäjä varustautuu sotilaallisesti ja Yhdysvallat etääntyy yhteistyöstä. Tässä muutoksessa meidän on pysyttävä valppaina”, hän sanoi.

”Päällimmäisenä mielessäni on vaara ydinaseiden paluusta kansainvälisen politiikan arkipäivään. Jos kylmän sodan aikana laaditut aserajoitussopimukset romuttuvat, on meidän ponnisteltava sen eteen, että niiden tilalle luodaan uusia. Suomi on valmis tarjoamaan hyviä palveluksiaan neuvotteluyhteyden rakentamiseksi”, presidentti jatkoi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut aikovansa vetää Yhdysvallat keskimatkan ydinohjukset kieltävästä INF-sopimuksesta. Yhdysvallat solmi keskipitkän matkan ydinohjukset kieltävän INF-sopimuksen Neuvostoliiton Mihail Gorbatšovin kanssa presidentti Ronald Reaganin kaudella vuonna 1987.

Sauli Niinistö sanoo, että elämme parhaillaan murroskautta, jossa uuteen tartutaan hanakasti, mutta siitä saatetaan myös nopeasti luopua.

”Euroopalla on pitkä perinne edustuksellisesta demokratiasta. Sen rinnalle, sitä korvaamaankin, on alettu kaivata enemmän suoraa demokratiaa, välitöntä ja nopeaa vaikuttamista. Syntyy muutosta vaativia marsseja, liikkeitä ja vastaliikkeitä. Vaarana on, että menetämme jotain edustukselliselle demokratialle olennaista, nimittäin kyvyn sovittaa yhteen erilaisia näkemyksiä. Ja samalla kyvyn kuunnella ja yrittää ymmärtää muiden mielipiteitä, vaikkei niitä hyväksyisikään.”

Muutoksen keskellä näkyy Niinistön mukaan huolestuttavia merkkejä myös vaarallisista ääriliikkeistä.

”Keltaisten liivien suojaan piiloutuneet anarkistit ja avoimesti natsitunnuksin marssivat vievät ajatukset viime vuosisadan julmuuksiin ja raakuuksiin. Demokratiassa ei niille ole sijaa.”

Hän ennakoi, ettei muuttoliike ole poistumassa maailmasta, vaan paine siihen päinvastoin kasvaa.

”Siksi sitä on kyettävä paremmin hallitsemaan, olipa kyse työperäisestä maahanmuutosta, pakolaisuudesta tai turvapaikan hakemisesta. Turvapaikkahakemusta ei voida jättää käsittelemättä, ilman että rikotaan kansainvälistä oikeutta. Kansainväliset sopimukset on tehty suojaamaan hätää kärsiviä. Heitä meidän on autettava. Mutta kuten meilläkin on koettu, jättää järjestelmä mahdollisuuden hyväksikäyttöön myös muista syistä maahan pyrkiville. Lisäksi olemme nähneet, kuinka jotkut meiltä turvaa hakeneet, ja saaneetkin, ovat itse luoneet tänne turvattomuutta epäinhimillisin teoin. Se on kestämätön tilanne.”

Niinistö sanoo, että jos muuttoliikkeen hallinnassa onnistutaan, monet maat, myös Suomi, olisivat valmiita nostamaan kiintiöpakolaisten määrää.

”Unohtaa ei sovi, että me myös tarvitsemme maahanmuuttoa. Valmiita osaajia ja sellaisiksi oppivia, osallistumaan yhteiskuntamme ylläpitämiseen.”

