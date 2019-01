Nyt tuli vahvistus: Ennätyksellinen hirmutuuli mitattu Suomessa

Aapeli-myrskyssä mitattiin keskiviikon vastaisena yönä ennätyksellisen kovaa tuulta Suomen merialueilla.

Tuuli yltyi lähes hirmumyrskyksi, Ilmatieteen laitos kertoo.

”Kökarin Bogskärissä 10 minuutin keskiarvo tuulen nopeudesta oli 32,5 m/s. Tämä ylittää entisen Suomen ennätyksen 31 m/s, mikä on mitattu vuosina 1971, kahdesti 1975 ja 1995”, kertoo meteorologi Pauli Jokinen.

Kökarin tuulen nopeus jää hieman alle hirmumyrskyrajan eli 33 m/s. Puuskissa tuuli oli kovimmillaan merellä 41,6 m/s.

”Aallokko oli myös rajua. Selkämerellä mitattiin aaltopoijun kahdeksanvuotisen mittaushistorian suurin aallonkorkeus. Alustavien tietojen mukaan merkitsevä aallonkorkeus oli 7,9 metriä.”

Maa-alueilla tuuli puhalsi puuskissa maan länsiosassa paikoin yli 20 metriä sekunnissa. Manner-Suomen kovin puuska oli Vaasan Klemettilässä mitattu 32,8 m/s.

Myrskymatalapaineeseen liittyen maan keskiosassa on satanut myös reippaasti lunta. Pirkanmaalta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella on kertynyt noin 20 senttiä lunta ja tykkylumi on aiheuttanut sähkökatkoja.

Matalapaine väistyy keskiviikkona kaakkoon ja tuulet alkavat heiketä.

