Aapeli-myrsky: Tärkeät ohjeet numeroon 112 soittamisesta suomalaisille

Vuoden 2019 alun Aapeli-myrskyn myötä matkaviestinverkoissa on merkittäviäkin häiriöitä. ”Hätäpuheluiden soittaminen kännykällä voi olla paikoin estynyt”, Kyberturvallisuuskeskus tiedottaa.

Tilanne on vakavin Ahvenanmaalla, jossa on myös kehotettu ihmisiä pysymään sisätiloissa. Myös Pirkanmaalla matkapuhelinverkossa on laajoja häiriöitä, Pirkanmaan pelastuslaitos tiedottaa. Hätäkeskuslaitoksen mukaan merkittäviä häiriöitä hätäpuheluissa ei kuitenkaan ole.

Pirkanmaan pelastuslaitos antaa tärkeän ohjeen siltä varalta, jos hätänumeroon 112 soittaminen ei onnistu:

”Mikäli puhelu on estynyt hätäkeskuksen numeroon 112, niin ottakaa matkapuhelimesta sim-kortti pois ja yrittäkää uudelleen”, pelastuslaitos ohjeistaa.

Tärkeän yleisohjeen hätäpuheluiden soittamisesta antaa Hätäkeskuslaitos:

”Myrskyn aikana on hyvä pohtia, vaatiiko oma asia paikalle kiireellistä viranomaisapua. Hyvä muistisääntö on, että hätänumeroon soitetaan vain todellisissa hätätilanteissa, kun henki, terveys, omaisuus tai ympäristö on vaarassa. Esimerkiksi sähkökatkoihin liittyvät tiedustelut eivät kuulu numeroon 112 vaan sähköyhtiölle. Hätänumeroon ei tule myöskään ilmoittaa pihaan kaatuneista puista, jos ne eivät aiheuta vaaraa”, Hätäkeskuslaitos tiedottaa.

Kyberturvallisuuskeskus kertoo häiriöistä näin:

”Vakavin tilanne on Ahvenanmaalla, jossa suuri osa Ålcomin matkapuhelinverkosta ei toimi ja osa puhelinkaapeleista on vahingoittunut. Muualla Suomessa ei ole yhtä laajoja häiriöitä. Toimivuushäiriöt painottuivat 2.1.2019 kello 12.00 Pohjanmaalle, Satakuntaan, Varsinais-Suomeen, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen ja Etelä-Savoon. Viestintäpalvelut saataneen manner-Suomessa valtaosin toimintaan 2.1.2019 iltaan mennessä. Yksittäisten tukiasemien häiriöiden korjaaminen kestää vielä ainakin torstaihin 3.1.2019 asti.”

