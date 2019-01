PS-Nuorten johtohahmo ohjaisi ”ei-valkoiset” ulos maasta – Järjestö kieli keskellä suuta

Perussuomalaisten nuorisojärjestö PS-Nuoret pidättäytyy ottamasta kantaa Lapin piirijärjestönsä puheenjohtajan huomiota herättäneisiin somekirjoituksiin. Lapin PS-Nuoria johtaa Johannes Sipola, joka viime vuonna erotettiin määräajaksi PS-Nuorista.

Sipolan väliaikaisen erottamisen ovat nostaneet esiin perussuomalaiset vaikuttajat sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun Sipola keräsi negatiivista huomiota kirjoituksillaan joulunpyhien aikaan. Sipola muun muassa linjasi, että ”ei-valkoiset” eivät voi olla suomalaisia ja että ”ei-suomalaiset” – kuten hänen mukaansa juutalaiset ja romanit – tulisi ohjata pois Suomesta esimerkiksi verotuksellisin keinoin.

PS-Nuorten johto ei vuodenvaihteen alla vastannut Uuden Suomen kommenttipyyntöön asiasta, ei myöskään emopuolue Perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo.

PS-Nuorten puheenjohtajana vuoden alussa aloittanut Joensuun kaupunginvaltuutettu, eurovaaliehdokas Asseri Kinnunen puolestaan vastasi puheluun keskiviikkona. Kinnunen ei ota kantaa siihen, onko Johannes Sipola yhä nuorisojärjestön jäsen tai onko tämä ollut erotettuna määräajaksi.

”Meillä on sellainen linja, että emme hallituksen kanssa kommentoi näitä jäsenasioita [julkisuuteen]”, Kinnunen sanoo Uudelle Suomelle.

Sen Kinnunen vahvistaa, että Sipola johtaa yhä Lapin PS-nuoria.

”Sen pystyn kommentoimaan, kun se netistä löytyy. Hän on Lapin PS-Nuorten puheenjohtaja.”

Miten puheenjohtajana suhtaudut Sipolan kirjoituksiin ei-valkoisten ja ”ei-suomalaisten” ohjaamisesta ulos Suomesta?

”Hän kommentoi häntä kiinnostavia asioita ja edustaa omaa näkemystään, ei nuorisojärjestön kantaa. Meillä järjestönä on omat näkemykset”, Kinnunen sanoo.

Kinnunen korostaa, että nuorisojärjestön viralliset kannat löytyvät periaate- ja muista ohjelmista, kun taas yksittäinen jäsen tai yksittäisen piirijärjestön vaikuttaja voi tuoda esiin omia näkemyksiä. PS-Nuorten virallisten linjausten mukaan ”Suomen on oltava avoin maahanmuutolle, jonka vaikutukset ovat neutraalit tai myönteiset”.

Ovatko Sipolan kirjoitukset sellaisia, että järjestö olisi aikeissa puuttua niihin jollain tapaa, vai onko vaikuttajallanne vapaat kädet esittää näkemyksensä?

”Toki, järjen rajoissa. Me kannatamme sananvapautta, mutta toki kannattaa miettiä, mitä sitten kirjoittelee”, Kinnunen sanoo.

Onko toistaiseksi vielä pysytty näissä järjen rajoissa?

”Se on lukijan päätettävissä, mutta näillä mennään.”

Mikä näkemyksesi puheenjohtajana on?

”Hän keskustelee häntä kiinnostavista asioita, ja jos siellä keskustelua syntyy, niin mielestäni kaikesta pitää lähtökohtaisesti voida keskustella.”

Emopuolueesta Sipolan kirjoituksia on kommentoinut varapuheenjohtaja, kansanedustaja Laura Huhtasaari sosiaalisessa mediassa.

”Perussuomalaiset eivät aja ihonväriin perustuvaa politiikkaa. Puolustamme Suomea, suomalaisia ja suomalaista identiteettiä. Kun maahanmuuton pelisäännöt ovat kunnossa, tänne on hyvä muuttaa ja pitää yllä keskinäistä kunnioitusta”, Huhtasaari irtautui nuorisopoliitikon avauksista.

Sipola edustaa PS-Nuorissa niin sanottua ”etnonationalistista” siipeä, jolle muun muassa ihmisen ihonväri vaikuttaa olevan keskeinen tekijä ja syrjintä sen perusteella hyväksyttävää. PS-Nuorissa vaikuttava Vantaan perussuomalaisten valtuustoryhmän sihteeri Tommi O. Pälve on kirjoittanut, että tämä ryhmittymä on ajanut PS-Nuoret mittaviin sisäisiin riitoihin, joihin emopuolueen puheenjohtaja Jussi Halla-ahokin on joutunut puuttumaan.

Asseri Kinnunen kiistää väitteet PS-Nuorten sisäisestä riitelystä.

”Ihmisillä on mielipide-eroja, ja niistä keskustellaan – linjakeskustelua varmasti käydään jokaisessa poliittisessa liikkeessä.”

Hän jättää kommentoimatta myös Pälveen väitteen, että Halla-aho olisi viime vuonna kahdesti puuttunut PS-Nuorten sisäiseen riitelyyn jäsenkirjeitse.

”Me olemme itsenäinen nuorisojärjestö ja hoidamme itse omat asiamme”, Kinnunen sanoo.

Johannes Sipola on aiemminkin kuohuttanut valkoista ihonväriä korostavilla twiiteillään. Perussuomalaisten johto on tällöin kuitannut puheet ”provosointina”. Lue lisää: ”Julkisuushakuista provosointia” – Näin perussuomalaiset kommentoi PS-nuoren ”valkoista” isänpäivätoivotusta

Sipolan väliaikaisen erottamisen PS-Nuorista on vahvistanut Twitterissä muun muassa Laura Huhtasaaren vaalipäällikkö Mikko Taavitsainen.