Tiedelehti tylyttää Suomen hanketta: ”Viimeinen naula ydinvoiman arkkuun”

Olkiluoto 3:sta on tulossa viimeinen naula suurten ydinvoimaloiden arkkuun. Näin tylysti arvioi suomalaista suurhanketta tiedelehti MIT Technology Review vuoden 2019 ensimmäisessä saksankielisessä numerossaan, Tekniikka&Talous kertoo.

Olkiluoto 3:n piti lehden mukaan aloittaa niin sanottu ydinvoimalarenessanssi, mutta toisin on käymässä. Lehti ennustaa suurten ydinvoimaloiden rakentamisen hiipuvan maailmanlaajuisesti.

Olkiluoto 3:n piti valmistua neljässä vuodessa, mutta rakentaminen on kestänyt 14 vuotta tähän asti. Olkiluoto 3:n hinta-arvio on lehden mukaan nyt yhdeksän miljardia euroa. Hinta-arvio on hinta, jonka laitos maksaa laitostoimittajalleen Arevalle.

Lehden hinta-arvio ei ole siis 5,5 miljardia euroa, jonka Suomen TVO ilmoittaa maksavansa laitoksesta Arevalle. Hankkeen alkuperäinen hinta-arvio oli 3,2 miljardia euroa.

Normandiaan Flamanvilleen rakennettavan epr:n hinta on 10,9 miljardia euroa alun perin kaavaillun 3,3 miljardin sijaan.

Tänä vuonna pitäisi Britanniassa käynnistyä kahden epr-reaktorin rakentaminen Hinkley Pointissa. Niiden hinta-arvio on 23,2 miljardia euroa, jos ne valmistuvat aikataulunsa mukaisesti vuoteen 2025.

MIT Technoloy Reviewin jutussa haastatellun ydinvoimalatekniikan asiantuntijan Thomas Walter Trommin mukaan Olkiluodon kalleus ja rakentamisen ongelmat liittyvät reaktorin sydänsieppariin.

Sydänsiepparin pitäisi varmistaa, että mahdollisessa vakavassa häiriötilanteessa reaktori ei vaaranna ympäristöään. Trommin mukaan sieppari ei pysty varmistamaan turvallisuutta kovin pitkää aikaa. Olkiluodossa on ollut ongelmia saada sydänsiepparin betonin laatu kuntoon.

Tromm työskentelee Karlsruhen teknologiainstituutissa ydinvoimala-asiantuntijana.

Lehden mukaan on kyseenalaista, tuleeko Olkiluoto 3 tuottamaan sähköä koskaan kannattavasti. Viivästyminen ja kulujen kasvu nostavat sähkön hinnan kahdeksaan senttiin kilowattitunnilta, jos voimala on käytössä 60 vuotta. Se vastaa merituulivoiman hintatasoa.

Trommin mukaan suurien ydinvoimaloiden ongelmaksi tulee sekin, etteivät ne sovi enää energiajärjestelmiin, joissa kasvatetaan hajautettua tuuli- ja aurinkosähkön tuotantoa. Suuren mittakaavan perusvoimaa ei tarvita, hän väittää.

MIT Technology Reviewin mukaan jopa Kiina on luopumassa suurista ydinvoimaloista. Kiinassa on rakenteilla useita reaktoreita ja sillä on suuret tavoitteet kasvattaa myös ydinsähkön tuotantoa, mutta Kiinassa ei ole aloitettu uusien rakentamista vuoden 2016 jälkeen.

MIT Technology Review ei mainitse jutussaan Suomen Fennovoiman hanketta lainkaan, eikä se käsittele pieniä ydinreaktoreita.

Lue lisää aiheesta:

Areva-Siemens päivitti aikataulun – TVO: OL3 myöhästyy 10 vuotta

TVO saamassa jättikorvauksen Olkiluoto 3:n viivästymisestä: ”Kattava sovintosopimus on tervetullut”

TE: Tuleeko Fennovoimasta uusi Olkiluoto 3? Aikataulu pettää jo