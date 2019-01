”Taustalla hölmö ajatus” – Kansanedustaja ihmettelee presidentti Niinistön neuvoa ”omien ohjaamisesta”

Vihreiden kansanedustaja Ozan Yanar tarttuu tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuheen kohtaan ”omien ohjaamisesta”.

Niinistö sanoi puhuessaan turvapaikkapolitiikasta näin:

”Täällä oleville on annettava mahdollisuus osallisuuteen. Vastaavasti on oikeus edellyttää tahtoa sopeutua yhteiskuntaamme. Ja vastuun kantamista, myös omiaan ohjaamalla. Lakiemme ja arvojemme vastainen käytös lisää riskiä kokonaisten ihmisryhmien leimaamiselle ja luo syvää epäluuloa, jopa vihaa.”

Yanar kirjoittaa Facebookissa (katso koko päivitys jutun lopusta):

”Presidentti Niinistö kehotti tämänvuotisessa uudenvuodenpuheessaan maahanmuuttajaryhmiä kantamaan vastuuta jäsenistään ’omiaan ohjaamalla’. Tässä on taustalla todella väärä ajatusketju.”

”Taustalla on hölmö ajatus, että maahanmuuttajat olisivat osa täysin erilaista yhteisöä, joka on ohjailtavissa kollektiivisesti”, Yanar jatkaa.

Yanarin mielestä Niinistön kehotus on absurdi sellaisen yksittäisen ihmisen näkökulmasta, jolla ei ole osaa eikä arpaa toisen ihmisen tekoon.

Yanarin mielestä käsitteet ”maahanmuuttajaryhmä” tai ”maahanmuuttajayhteisö” ovat harhaanjohtavia, sillä maahanmuuttajien keskuudessa on ihmisiä erilaisista taustoista.

”Maahanmuuttajayhteisö kuulostaa siltä, että ihmiset kokoontuisivat jatkuvasti kollektiivisesti jossain ’omiensa kesken’. Ja, että he olisivat kytköksissä jonkinlaiseen mystiseen yhteisöön, jossa kuuntelevat siellä olevia korkeita auktoriteetteja. Tämä on ihmisten eksotisointia. Siitä paistaa ajattelu, jossa oletetaan ’noiden muiden elävän eri tavalla kuin me’. Näin ei kuitenkaan ole”, Yanar kirjoittaa.

Yanarin mielestä päättäjien pitäisi ymmärtää, että ”myös maahanmuuttajat ovat yksilöitä, joilla ei ole usein toisensa kanssa mitään tekemistä”.

Niinistö selvensi vielä kyseistä puheensa kohtaa Helsingin Sanomien haastattelussa keskiviikkona. HS kysyi presidentiltä, millaista omien ohjaamista hän toivoisi näkevänsä.

”Se on nimenomaan sellaista, jota tapahtuu lähipiireissä, ystävien kesken, perheissä ja pienyhteisöissä. Tai sitten todellakin ylhäältäpäin, jos on tunnustettu auktoriteettiasema. On kaikkien intressissä pyrkiä torjumaan leimautuminen, leimaaminen tai vihan nouseminen. Minusta siinä pyrkimyksessä ei ole muuta kuin hyvää, ja se on oikeastaan motiivini tästä puhumiseen”, Niinistö vastasi.

Yanarin vanhemmat ovat turkkilaisia. Hän muutti Suomeen 14-vuotiaana.

