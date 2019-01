Jussi Halla-aho PS-Nuoret-jupakasta: ”Emme aja rotuerottelupolitiikkaa – typeriä kommentteja”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ei näe puolueessaan sijaa ihonväriin perustuvalle politiikalle. Hän toivoo puolueen nuorisojärjestön PS-Nuorten pohtivan Lapin piirin puheenjohtajansa asemaa.

Lapin PS-Nuorten puheenjohtaja Johannes Sipola kirjoitti joulunpyhinä, että ”ei-suomalaiset”, joihin hän lukee muun muassa juutalaiset ja romanit, tulisi ohjata pois Suomesta esimerkiksi verotuksellisin keinoin. Sipola on toistuvasti korostanut some-kirjoituksissaan valkoisen ihonvärin merkitystä suomalaisuuden määrittelyssä.

”Minun mielestäni nuo Sipolan kommentit ovat typeriä”, Jussi Halla-aho sanoo Uudelle Suomelle.

”Ajatus siitä, että joitakin Suomessa vanhastaan asuvia kansallisuusryhmiä pyrittäisiin verotuksellisin tai muin keinoin saamaan lähtemään täältä, on niin omituinen, etten oikein osaa sitä edes kommentoida.”

PS-Nuorten tuore puheenjohtaja Asseri Kinnunen kommentoi keskiviikkona Uudelle Suomelle Sipolan lausuntoja. Jutussa kerrottiin myös väitteistä, joiden mukaan ihonväriin keskittyvä ryhmittymä olisi ajanut PS-Nuoret sisäiseen hajaannukseen.

Halla-ahon käsityksen mukaan nuorisojärjestössä on lähinnä ”muutama ihminen, jotka yrittävät provosoida paitsi mediaa myös perussuomalaisia ja pakottaa puolueen jollain tapaa ottamaan kantaa” puheisiinsa.

”Tässä on ollut paljon puhetta, että perussuomalaisten nuorisojärjestö olisi jakaantunut, mutta oma näkemykseni on, että tällaisia kommentteja [näkemyksiä] ei siellä yleisesti jaeta”, Halla-aho sanoo.

Sipola on todennut somessa melko suoraan kannattavansa ihmisten erottelua ihonvärin perusteella. Onko soveliasta, että tällainen henkilö yhä johtaa Lapin PS-Nuoria?

”Toivon että nuorisojärjestö pohtii tätä. Se on totta, mitä [PS-Nuorten puheenjohtaja] Kinnunen sanoi, että Sipola edustaa tässä omia mielipiteitään eikä nuorisojärjestön mielipiteitä, mutta samaan aikaan on aivan selvää, että jos hän toimii näkyvässä asemassa nuorisojärjestössä, niin nämä mielipiteet tulkitaan myös nuorisojärjestön mielipiteeksi.”

Halla-aho korostaa, että PS-Nuoret on itsenäinen oikeushenkilö, joka päättää omista henkilövalinnoistaan ja jäsenasioistaan, joihin puolueella ei ainakaan muodollisesti ole sanomista.

”Olen yrittänyt toimia sillä tavalla, että nuorisojärjestön suhteen puolue pysyy omalla tontillaan, eikä pyri käyttämään kulisseissa valtaa, joka puolueelle ei kuulu.”

Halla-aho vahvistaa kuitenkin lähettäneensä viime vuonna PS-Nuorten jäsenistölle muutamaan otteeseen sähköpostia, joissa hän otti kantaa nuorisojärjestön jäsenten toimintaan.

”Muistutin siitä, mikä on puolueen linja. Me ajamme tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa, mutta me emme aja mitään rotuerottelupolitiikkaa, ja tällaisten suhteen pitää olla varovainen, koska ne leimaavat nuorisojärjestöä ja koko puoluetta”, Halla-aho kertoo.

”Ne tavoitteet, joita meillä on maahanmuuton suhteen puolueena ja ymmärtääkseni myös nuorisojärjestönä, eivät edellytä minkäänlaista rotusyrjintää tai ihmisten ihonvärin tuijottelua.”

Halla-aho kertoo yrittäneensä kysellä nuorisojärjestön jäseniltä, mihin nämä riidanhaastamisella ja provosoinnilla pyrkivät.

”Tavoitteet, joita heillä on, eivät – paitsi että ne ovat vääriä – myöskään ole realistisia. Kun taas ne poliittiset tavoitteet, joita meillä on, ovat realistisia, mutta eivät edellytä tällaista ajattelua”, perussuomalaisten puheenjohtaja sanoo.

Halla-aho sanoo, että puolue tai nuorisojärjestö eivät voi kommentoida julkisuuteen yksittäisen jäsenensä jäsenasioita. Perussuomalaisten nuorisojärjestön jäsenyys ei edellytä puolueen jäsenyyttä.