Tapaus Dragon Mining ”nosti niskakarvat pystyyn” – Ministeri Lintilä Ylellä: Asia lain mukaan kunnossa

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoi tänään Ylen aamu-tv:ssä selvityksestä, jonka hän teetti australialaisen kaivosyhtiön Dragon Miningin toiminnasta.

Iltalehti kertoi jouluna Dragon Mining -yhtiön ”leveilleen” Hongkongin pörssissä sillä, että se aikoo ”tyhjentää” Valkeakosken kultakaivoksen ennen kuin hankkeesta tehdyt valitukset ehditään käsitellä tuomioistuimissa. LUE LISÄÄ: Äläkkä kaivosyhtiön toiminnasta: ”Suomi ansaitsee kaivoslain, jossa ympäristö ja asukkaat tulevat ensin ja taloushyötyä jää Suomeen”

Asiasta nousi kova äläkkä ja hallituspuolue kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kuvaili, että ”ulkomaisten kaivosyhtiöiden mellastus Suomessa nostaa niskakarvat pystyyn”. Lintilä ilmoitti teettävänsä asiasta selvityksen. LUE LISÄÄ: Tapaus Dragon Mining: ”Mellastus Suomessa nostaa niskakarvat pystyyn – härskiydessä menty uudelle tasolle”

Tänään torstaina aamu-tv:ssä Lintilä sanoi näin:

”Elyn ja Tukesin puolelta, jotka ovat toimivia viranomaisia, ilmeni, että kaikki luvat ovat kunnossa. Kaikki ne, mitä tarvitaan kaivostoimintaan ovat ajantasaisia ja kunnossa olevia. Toinen asia, tämä yritysesittely, IPO, joka on Hongkongin pörssille annettu, se on erittäin laaja, seikkaperäinen, se oli itse asiassa, jos muistan oikein, pikkuisen vajaat 900 sivua. Siellä on muun muassa maininta siitä, että malminvarannot ovat noin 10 kuukauden ajan ja siellä on maininta Suomen valitusjärjestelmän kestosta tai käsittelyajasta. Jos nämä halutaan ymmärtää sitten, että on kerrottu, että me ehdimme tyhjentää kaivoksen ennen kuin valitukset on käsitelty, niin se on tietysti jonkin verran väitetty kuva, mutta tältä osin lainmukaisesti tämä asia on kunnossa.”

Lintilä ja oppositiopuolue vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö keskustelivat aamu-tv:ssä kaivoslain muutostarpeista. Niinistön mielestä ongelma on se, että resurssit valvoa ympäristölakien noudattamista ovat riittämättömät ja seuraamukset ympäristörikoksista ovat liian löysiä.

”Kaivostoiminta aiheuttaa aina vaikutuksia ympäristölle, mutta ne on oltava hallittavissa ja minimoitavissa. Varmasti yksi sellainen, jota tulee pohtia, on ympäristönsuojelun vakuutusmaksut: olisiko ne järkevämpi laittaa esimerkiksi luonnonvararahastoon, josta ne olisi käytettävissä ehkä jonkun verran joustavammin, jopa vähän ennakoiden, jos nähdään, että yritys on menossa konkurssiin. Tällä hetkellä se ei ole mahdollista”, ministeri Lintilä sanoi.

Niinistö piti rahastoajatusta hyvänä.

”Yksi ongelma on se, että jos kaivosyhtiö menee konkurssiin, niin heillä on sellainen vakuus, jota tällä hetkellä kerätään kaivosyhtiöiltä, mutta sitä ei välttämättä aina saada näiden ehtojen takia käytettyä, vaan veronmaksajien niskoille kaatuu se, että siivotaan kaivokset”, Niinistö sanoi.

Molemmat uskovat kaivosasioiden nousevan esille seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa.

