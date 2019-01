Sauli Niinistö vastaa Ozan Yanarille: ”En käytä ilmaisua maahanmuuttajayhteisö”

Presidentti Sauli Niinistö on vastannut Twitterissä kansanedustaja Ozan Yanarille (vihr), joka arvosteli presidentin uudenvuodenpuheen neuvoa ”omien ohjaamisesta”.

Niinistö totesi turvapaikkapolitiikkaan liittyen puheessaan, että ”täällä oleville on annettava mahdollisuus osallisuuteen”.

”Vastaavasti on oikeus edellyttää tahtoa sopeutua yhteiskuntaamme. Ja vastuun kantamista, myös omiaan ohjaamalla. Lakiemme ja arvojemme vastainen käytös lisää riskiä kokonaisten ihmisryhmien leimaamiselle ja luo syvää epäluuloa, jopa vihaa”, presidentti linjasi.

Yanar, kuten moni muu, tulkitsi presidentin tarkoittaneen omien ohjaamisesta puhuessaan maahanmuuttajaryhmiä. Hän katsoo, että tällöin ”taustalla on hölmö ajatus, että maahanmuuttajat olisivat osa täysin erilaista yhteisöä, joka on ohjailtavissa kollektiivisesti”.

Presidentti ottaa tulkintaan kantaa Twitterissä.

”Puhuin ’täällä olevista’; siis kaikista Suomessa olevista yksilöistä, taustasta riippumatta. Puheessani tai HS:n haastattelussa en käytä kollektiivi-ilmaisuja kuten maahanmuuttajayhteisö tai -ryhmä, syystä että kyse on yksilöistä”, Niinistö kirjoittaa.

Helsingin Sanomat kysyi heti puheen jälkeen presidentiltä, koskiko kommentti nimenomaan maahanmuuttajayhteisöjä.

”Se on hyvä neuvo tietysti kaikillekin, mutta tässä viittaan nimenomaan tilanteeseen, jossa syntyy leimautumista. Se on yksi vastalääke sille, ettei mikään ryhmä leimaannu tai ettei nouse suurta vihaa. Tällaista me muuten näemme, ja pidän sitä kielteisenä”, Niinistö vastasi lehdelle.

Ozan Yanar vastaa Niinistölle, että tämän linjaus jää yhä monitulkintaiseksi.

”Kohdassa, jossa ’täällä olevista’ ja ’omien ohjaamisesta’ puhutaan, käsitellään yhteiskuntaan sopeutumista ja muuttoliikettä. Siksi syntyy voimakas käsitys viittauksesta maahanmuuttajiin. Eikö näin siis ole”, Yanar miettii.

