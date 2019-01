Tutkija HS:ssa: Suomen aika harkita poistumista Irakista ja Afganistanista – ”Kaaosta ei ole saatu hallintaan”

Suomen on aika harkita joukkojensa kotiuttamista Irakin ja Afganistanin operaatioista, esittää Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak Helsingin Sanomien Vieraskynä-kirjoituksessaan.

Salonius-Pasternakin mukaan näihin kahteen sotaan osallistuminen ”ei nykyisin näyttäisi edistävän Suomen tavoitteita eikä lisäävän suomalaisten turvallisuutta”, joten asiaa on arvioitava uudelleen.

Salonius-Pasternakin mukaan Suomi voi myös osallistua operaatioihin alueilla, joissa osapuolilla on todellinen halu saavuttaa rauha.

”Yhteiskuntien normit muuttuvat kuitenkin hitaasti, ja normien muuttumista voidaan harvoin tukea sotilaallisin keinoin”, hän kirjoittaa.

”Sotilaallisiin operaatioihin osallistuminen terrorismin, huumeiden ja pakolaisuuden ehkäisemiseksi on teoriassa pätevä perustelu. Tilastot kuitenkin osoittavat, että Irakin ja Afganistanin sotiin osallistuminen ei ole vähentänyt näitä sotien heijastusvaikutuksia Suomessa eikä Euroopassa. Kaaosta Irakissa ja Afganistanissa ei ole saatu hallintaan”, Salonius-Pasternak jatkaa.

Näin ollen sotiin osallistumisen perusteleminen esimerkiksi ongelmien leviämisen ehkäisemisellä ei tutkijan mukaan näytä pätevän. Myös liittolaisuussuhteiden hoito, joka on ollut yksi perusteluista, onnistuu nykyisin toisinkin tavoin.

”Liittolaisuussuhteiden hoito on ollut turvallisuuspoliittisesti hyvä syy osallistumiselle. Operaatiot ovat olleet tärkeitä Natolle ja Yhdysvalloille. Euroopan turvallisuustilanne on kuitenkin muuttunut, ja Suomen arvo liittolaisille on kasvanut. Liittolais- ja kumppanuussuhteet ovat nykyisin hoidettavissa Itämeren ja arktisen alueen yhteistyön kautta. Yhteistyön syventäminen tai pääsy Suomelle tärkeisiin järjestelmiin ei enää vaadi osallistumista sotiin Afganistanissa tai Irakissa”, Salonius-Pasternak kirjoittaa.

Loppuun tutkija esittää suomalaisille poliitikoille kysymyksen.

”Kun operaatioiden hyödytkin ovat pienentyneet, ovatko suomalaiset poliitikot valmiita kantamaan vastuun henkilövahingoista? Elleivät ole, on aika tuoda sotilaat kotiin.”