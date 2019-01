Kansanedustajan brutaali sote-ennuste: ”Asiakasmaksut nostetaan maksimiin ja peritään viimeistä senttiä myöden – lopulta alkaa alasajo”

Oppositiopuolue perussuomalaisten kansanedustaja Toimi Kankaanniemi antaa blogissaan ikävän ennusteen sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista.

Hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakiesitys on eduskunnan täysistunnon käsittelyssä ensi viikon tiistaina.

”Vaikka asiakasmaksulain valmisteluun on ollut aikaa vuosia, on lopputulos laiha. Yksi suurimmista puutteista on yhtenäisen maksukaton säätämättä jättäminen. Asiakasmaksujen, matkakustannusten ja lääkkeiden erilliset maksukatot sälyttävät raskaan taakan sellaiselle sairaalle, jolla näitä kaikkia kustannuksia kertyy”, Toimi Kankaanniemi kirjoittaa.

Kankaanniemi ennustaa, että asiakasmaksuja korotetaan heti sote-uudistuksen voimaantultua, jos eduskunta uudistuksen hyväksyy. Hän perustelee ennustettaan sillä, että asiantuntijat ovat eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa kertoneet sote-uudistuksen lisäävän kokonaiskustannuksia. Lisäksi Kankaanniemi huomauttaa, että sote-palvelut tulevat maakuntien vastuulle, jotka puolestaan ovat vain valtion rahoituksen varassa ilman verotusoikeutta.

”Maakuntien päättäjät joutuvat äärimmäisen hankalaan tilanteeseen, kun rahat loppuvat lokakuussa, mutta menot jatkuvat vuoden loppuun. Pikavipeillä ei keskeisiä peruspalveluja voi pitkään rahoittaa. Asiakasmaksut nostetaan maksimiin ja maksut peritään viimeistä senttiä myöden. Lopulta palveluverkkoa aletaan tarkastella kriittisesti. Alasajo alkaa harvaan asutuimmilta alueilta. Näin ennustan tapahtuvan”, Kankaanniemi kirjoittaa.

Kankaanniemen mielestä maakunta- ja sote-uudistus olisi pitänyt rakentaa portaittain ja lisäksi asiakasmaksu-uudistus olisi pitänyt tehdä ja antaa kunnille verotusoikeus.

Kankaanniemen ennuste on linjassa hänen puolueensa perussuomalaisten sote-kannan kanssa. Perussuomalaiset lausui sote-mietinnön valmistumisen yhteydessä, että sote-uudistus ”aiheuttaisi valtavan rahoitusvajeen palveluiden tuottamiseen”, mikä puolestaan luo riskin, ”että palvelutasoa joudutaan vähintäänkin heikentämään”.

Myös muu oppositio vastustaa sote-maakuntauudistusta.

Eduskunta käy tiistaina lähetekeskustelun kolmesta soteen liittyvästä lakiesityksestä. Asiakasmaksulain ohella eduskunta keskustelee kiireettömien leikkausten sekä potilassiirtojen ja ensihoidon yksityistämisestä.

