Paula Risikko Ylellä: ”Jos ihminen on kansallinen uhka, hänen oleskelulupansa pitää pystyä purkamaan”

Eduskunnan puhemies, entinen sisäministeri Paula Risikko (kok) helpottaisi rikoksiin syyllistyneiden oleskeluluvan saaneiden poistamista Suomesta. Risikon mukaan lakeja tulisi tältä osin kiristää.

”Sinne tulisi lisätä esimerkiksi kansallinen uhka, joka sieltä puuttuu. Jos ihminen on kansallinen uhka, niin hänen oleskelulupansa pitää pystyä purkamaan”, Risikko totesi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Risikon mukaan tällainen lisäys tarvitaan koska nykyisin pysyvä oleskelulupa on hyvin vaikea purkaa.

”Tiedän, että tämä on hyvin vaikea aihe, mutta tämä Oulun tapaus on erittäin järkyttävä. Aina rikokset ovat järkyttäviä, mutta kun se kohdistuu lapsiin ja alaikäisiin, se on järkyttänyt koko Suomea. Mutta pitää muistaa, että näistä seuraa rangaistus. Se pitää olla tiedossa niille, jotka halajaa Suomeen. Näistä rikoksista rangaistaan ja tarvittaessa myös lähetetään takaisin kotimaahan. Nämä pitää ymmärtää, koska Suomessa pelataan Suomen lainsäädännön mukaisesti.”

Risikon mukaan on kuitenkin itsestään selvää, että hädänalaisessa asemassa olevia autetaan.

”Mutta valitettavasti tämä järjestelmä, ja Suomi ei ole mikään poikkeus, antaa mahdollisuuden myös siihen, että järjestelmää myös käytetään väärin. Meillä pitää olla mahdollisuus myös purkaa esimerkiksi päätöksiä siitä, että on annettu oleskelulupa. Jopa pysyviä oleskelulupia pitää pystyä purkamaan.”

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok) on väläyttänyt jopa kansalaisuuden pois ottamisen mahdollisuutta seksuaalirikollisilta.

”Kyllä viime viikkojen tapahtumat ovat saaneet allekirjoittaneen miettimään entistä enemmän sitä, miksi emme voisi myös antaa signaalia, että suomalaisten perusarvojen vastaan hyökkääminen johtaisi samaan tulokseen. Minun oikeustajuuni se mahtuisi, että kansalaisuus voitaisiin ottaa pois”, hän sanoi Uudelle Suomelle joulukuussa. Lue tarkemmin: Raiskausrikokset: Sisäministeri ottaisi kansalaisuuden pois – ”Hyökkäys suomalaisten perusarvoja vastaan”

Asia nousi Suomessa keskusteluun Oulun tapahtumien takia. Oulun poliisilla on tutkittavana tapaus, jossa epäillyt teot ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaaseen tyttöön kuluvan vuoden aikana. Rikoksesta epäiltyinä on kahdeksan henkilöä, joista Oulun käräjäoikeus on poliisin vaatimuksesta määrännyt tutkintavankeuteen seitsemän miestä. Poliisi on kertonut, että epäillyt ovat ulkomaalaistaustaisia.

