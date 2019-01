Tutkija: ”Suurvaltajännitteet nousevat – puolueissa pitäisi nyt pitää pää kylmänä”

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesu linjaa, että Suomen tulee jatkaa nykyistä puolustusyhteistyöhön perustuvaa linjaansa. Hän ennakoi samalla suurvaltajännitteiden nousevan.

”Suurvaltajännitteet nousevat, ja Venäjän politiikka ei muuttune yhtään meille paremmaksi. Puolueissa pitäisi nyt pitää pää kylmänä, ja jatkaa erittäin perusteltua puolustusyhteistyöhön nojaavaa linjaa”, Pesu kirjoittaa Twitterissä.

Kommentti on vastaus Iltalehden artikkeliin, jossa pohditaan tasavallan presidentin Sauli Niinistön maanpuolustuskurssin avajaisissa marraskuun alussa pitämää puhetta. Iltalehden mukaan Niinistö teki puheessaan ”lähes u-käännöksen tähänastiseen politiikkaansa” sanoessaan, että Suomi ei anna aluettaan käytettäväksi vihamielisiin tarkoituksiin kolmansia osapuolia kohtaan.

Niinistö sanoi puheessaan sanatarkasti näin:

”Tiiviistä kumppanuudestamme huolimatta rajoja tietenkin on, molemmin puolin. Emme ole Naton jäseniä. Toimimme ”kartalla” aivan kuten toimisimme tositilanteissakin. Emme siis osallistu Naton artikla 5:n päätöksentekoon emmekä sen toimeenpanoon. Eduskunnan kannan mukaisesti pidämme huolen omasta alueestamme, emmekä anna muiden käyttää sitä vihamielisiin tarkoituksiin kolmansia osapuolia kohtaan. Tänne tullaan vain jos kutsu käy.”

Matti Pesu kommentoi, että oman suvereniteetin signaloiminen ”on ihan ok”.

”Oman suvereniteetin signaloiminen, minä Niinistön viittauksen näen, on ihan ok. Ottaen huomioon, että läntisten kumppanien toimissa näkyy halu välttää eskalaatiota, puolustusyhteistyön omaehtoinen rajaaminen olisi seuraavalta hallitukselta typerä veto.”

Presidentti Niinistö totesi uudenvuodenpuheessaan tiistaina, että maailmanjärjestys muuttaa muotoaan ja ilmaisi huolensa ydinaseiden paluusta kansainvälisen politiikan arkipäivään.

” Kiina käyttää taloudellista mahtiaan, Venäjä varustautuu sotilaallisesti ja Yhdysvallat etääntyy yhteistyöstä. Tässä muutoksessa meidän on pysyttävä valppaina. Päällimmäisenä mielessäni on vaara ydinaseiden paluusta kansainvälisen politiikan arkipäivään. Jos kylmän sodan aikana laaditut aserajoitussopimukset romuttuvat, on meidän ponnisteltava sen eteen, että niiden tilalle luodaan uusia. Suomi on valmis tarjoamaan hyviä palveluksiaan neuvotteluyhteyden rakentamiseksi”, presidentti sanoi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut aikovansa vetää Yhdysvallat keskimatkan ydinohjukset kieltävästä INF-sopimuksesta. Yhdysvallat solmi keskipitkän matkan ydinohjukset kieltävän INF-sopimuksen Neuvostoliiton Mihail Gorbatšovin kanssa presidentti Ronald Reaganin kaudella vuonna 1987.

Niinistö kommentoi asiaa myös tänään lauantaina Ilta-Sanomille.

”Tilanne on perin ongelmallinen. INF:sta luopuminen vaatisi välttämättä, että sopijakumppanit eli Venäjä ja Yhdysvallat välittömästi pystyisivät keskustelemaan asiasta. On valtava tarve keskusteluun, ja ellei ole mahdollisuuksia, se on valtava ristiriita”, hän sanoo.

