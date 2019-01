”Uskomatonta aggressiivista vihanlietsontapropagandaa” – Unkarin yleisradion outo uutinen Juha Sipilän puheesta pöyristyttää

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) uudenvuodenpuhe on joutunut kovan arvostelun kohteeksi Unkarissa. Unkarin pääministeripuolueen Fideszin ajatushautomon Nézöpontin turvallisuuspolitiikan analyytikko Geor Spöttle sanoo Unkarin yleisradioyhtiön haastattelussa, että hänen mielestään Sipilälle ”ei ole sijaa” politiikassa.

”Vaihtaisin tämän pääministerin kansan nimessä. Hän ei arvosta ollenkaan omia kansalaisiaan”, Spöttle laukoo.

Haastattelun nosti sosiaalisessa mediassa esiin Unkarissa asuva Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Annastiina Kallius, joka pitää puhetta pääministerin vaihdattamisesta uskomattomana.

”Uskomatonta aggressiivista vihanlietsontapropagandaa”, hän kommentoi Twitterissä.

Kallius nostaa esiin myös sen, että kokoomus tekee Euroopan parlamentissa yhteistyötä Fideszin kanssa.

”Kokoomus tekee Euroopan parlamentissa edelleen yhteistyötä Fideszin kanssa, ja persut ihannoivat (Unkarin pääministeri Viktor) Orbánia. Miksi?”

Haastattelu liittyy Juha Sipilän uudenvuodenpuheeseen, jossa hän vetosi suomalaisiin, jotta Oulussa tapahtunutta seksuaalirikosten sarjaa ei käytetä vihan lietsontaan pakolaisia tai ulkomaalaistaustaisia henkilöitä vastaan.

”Ensinnäkin jokaisen tänne tulevan on noudatettava Suomen lakeja ja kunnioitettava jokaisen ihmisen koskemattomuutta. Tästä emme tingi tippaakaan. Toiseksi on syytä korostaa, että epäiltyihin rikoksiin ovat tässäkin tapauksessa syyllistyneet yksilöt, eivät väestöryhmät. Poliisi tutkii ja riippumaton oikeuslaitos tuomitsee. Vetoan, että tapahtumia ei käytetä vihan lietsontaan pakolaisia tai ulkomaalaistaustaisia henkilöitä vastaan. Muistutan, että omankädenoikeuden käyttö on oikeusvaltiossa rikos, kuten myös vihapuheen viljeleminen”, pääministeri sanoi.

Haastattelusta on uutisoinut myös unkarilainen Index. Suomessa siitä kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Juha Sipilä ei ole kommentoinut asiaa.