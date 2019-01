Näin Juhana Vartiainen ratkaisisi Suomea vaivaavan ongelman: ”Matalapalkkatyön verotus alas tai pois”

Kansanedustaja, ekonomisti Juhana Vartiainen (kok) puuttuisi matalapalkkatyön verotukseen ja sosiaaliturvaan korjatakseen talousahdingossa elävien suomalaisten tilannetta. Vartiaisen mukaan sosiaaliturvan taso voi olla korkeampi, jos se velvoittaa työmarkkinoille.

”1) matalapalkkatyön verotus alas/pois, 2) mitä korkeampi työllisyysaste, sitä paremmat palvelut ja sosiaaliturva, 3) jos sosiaaliturva velvoittaa työmarkkinoille, sen taso voi olla korkeampi kuin jos se ei velvoita, 4) kilpailun avulla hintoja alas”, hän luettelee Twitterissä.

Vartiainen sanoo, että sosiaaliturvalla (esimerkiksi asumistuella) parannettu matalapalkkatyö on lähes aina kaikille osapuolille parempi vaihtoehto, kuin ettei olla työssä ollenkaan ja eletään kokonaan tulonsiirroilla.

”Millään taikasauvalla me emme voi ihmisten tuottavuutta (markkinapalkkaa) nostaa. Heikosti koulutetun ihmisen vaihtoehdot ovat yleensä matalapalkkatyö tai työttömyys. Ei kenelläkään ole mitään ”vimmaa saada matalapalkkaisia”. Mutta palkoissa on jakauman alapääkin, ja on parempi ,että ollaan matalapalkkatyössä kuin työttömänä ja syrjäytyneenä.”

Vartiaisen kommentit ovat reaktio Helsingin Sanomien uutiseen vähävaraisuudesta. Lehti kysyi lukijoiltaan, miten vähävaraisuus on vaikuttanut heidän elämäänsä. Vastauksia tuli yli neljätuhatta. Vastauksista kuvastui itsetuhoisuutta, epätoivoa ja vihaa sekä yhteiskuntaa että päättäjiä kohtaan.

Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkija Sakari Kainulainen vertaa HS:n niukkuuskyselyn tuloksia vastaaviin onnellisuutta mittaaviin kansainvälisiin tutkimuksiin.



”Näyttää siltä, että Suomessa osalla ihmisistä elämänlaatu on huonompi kuin Afrikan köyhimmissä maissa keskimäärin”, hän kommentoi lehdelle.

