”Ihmisoikeusrikos Suomessa: Työmarkkinat syrjäyttävät ihmisiä pysyvästi epätoivoon” – Niukkuuskysely pysäytti Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan

”Niukkuutta sietää, jos on tulevaisuudenuskoa - että huomenna on paremmin jos vain työskentelen sen eteen. Pahin ihmisoikeusrikos Suomessa on kankeat työmarkkinat, jotka syrjäyttävät ihmisiä tähän epätoivoon pysyvästi”, Juho Romakkaniemi sanoo.