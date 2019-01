Ministeri Lindström ehdolle sekä EU- että eduskuntavaaleihin

Nykyinen työministeri Jari Lindström (sin) lähtee ehdolle sekä kevään eurovaaleihin että eduskuntavaaleihin.

Lindström on Sinisen tulevaisuuden varapuheenjohtaja.

Eurovaaleissa Sinisten teema on eduskuntavaalien tapaan kansanturvallisuuden vahvistaminen. Puolue on EU-kriittinen.

”Eurooppalaisia kumppaneita tarvitaan isojen maailmanlaajuisten kysymysten kuten terrorismin ja massamaahanmuuton pysäyttämiseen. Siksi EU-jäsenyys on Suomelle tärkeä. Paljon parannettavaa kuitenkin on. Liittovaltiokehitykseen ja järjettömään sääntelyyn on puututtava”, Lindström linjaa tiedotteessa.

Sininen tulevaisuus muodostui kesällä 2017, kun perussuomalaisista irtautui osa puolueen kansanedustajista. Taustalla oli Jussi Halla-ahon valinta perussuomalaisten puheenjohtajaksi.

Eduskuntavaalipäivä on 14. huhtikuuta ja eurovaalipäivä 26. toukokuuta 2019.

