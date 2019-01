Kokoomuspoliitikko vihastui: Vartija kielsi kahvin tarjoamisen Amos Rex -jonossa

Kokoomuslainen Helsingin kaupunginvaltuutettu ja eduskuntavaaliehdokas Daniel Sazonov kertoo ajautuneensa viikonloppuna sanaharkkaan vartijan kanssa vaalitempauksensa seurauksena. Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen kertoo Uudelle Suomelle yleistasolla, että vaalikampanjoinnin sääntely koskee pääasiassa vain ennakkoäänestys- ja äänestyspaikkojen lähistöllä tapahtuvaa kampanjointia.

Sazonov kirjoittaa blogissaan järjestäneensä lauantaina ja sunnuntaina vaalitempauksen Amos Rex -museon edustalla. Amos Rexissä päättyi sunnuntaina näyttely, joka on herättänyt suurta kiinnostusta. Museon edustalla on ollut jopa tuntien mittaiset jonot päivittäin.

”Tarjosimme kahvia Amos Rexiin tunteja jonottaneille asiakkaille. Tempaus ei saanut sadoilta kohdatuilta jonottajilta pienintäkään kritiikkiä - päinvastoin. En ole koskaan kohdannut niin positiivista vastaanottoa kaupungilla kahvia jakaessani. Tarjosimme kahvit, vaihdoimme muutaman lauseen ja jatkoimme eteenpäin. Niille, jotka eivät kahvia halunneet, toivotimme hyvää päivän jatkoa ja siirryimme seuraaviin. Museon mielestä näin ei olisi saanut toimia”, Sazonov kirjoittaa.

Sazonovin mukaan vartija vaati kampanjoijia pysymään määrätyllä etäisyydellä Amos Rexiin kulkevasta jonosta ja pyrki estämään ilmaisen kahvin tarjoamisen edes etäältä.

”Sellainen kun oli kuulema sopimatonta Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsin ja Konstsamfundetin toiminta-alueella eli Lasipalatsin edustalla kulkevalla jalkakäytävän puolikkaalla. (Sivumennen todettakoon, että kyseisestä kiinteistöosakeyhtiöstä Helsingin kaupunki omistaa 30%.)”, Sazonov kirjoittaa.

Sazonovin mukaan hän on joutunut vastaaviin tilanteisiin aiemmissakin vaaleissa.

”Olen käynyt mm. Kolmen Sepän aukiolla ja Porthanian kampuksen edessä lukuisia samanlaisia vääntöjä. Niissä on lähes mittanauhan kanssa mitattu, missä kohtaa jalkakäytävää saamme eri puolueiden ehdokaskollegoiden kanssa jakaa esitteitämme ja missä emme. Vääntö katutilasta on vain yksi ulottuvuus. Kun siirrytään sisätiloihin, hankaluudet muuttuvat vielä suuremmiksi. Kuntavaaleissa jouduimme hätistelyn kohteeksi, kun yritimme kampanjoida asematunnelissa ja ”kompassilla”. Se oli kuulema HSL:n (Helsingin seudun liikenne, joka on muuten julkinen kuntayhtymä) yksityistä tilaa, jossa esitteiden jakaminen oli kielletty. Aivan omanlaisiaan ongelmia aiheuttaa täyskielto kampanjoida kauppakeskuksissa”, Sazonov harmittelee.

Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä kertoo, että vaalikampanjointiin liittyy hyvin vähän sääntelyä. Vaalilaki kieltää käytännössä vain vaalitoiminnan vaalihuoneistojen ja ennakkoäänestyspaikkojen läheisyydessä. Lisäksi vaalirahoituslaissa on määritelty kuuden kuukauden kampanja-aika, joka liittyy vaalirahoituksen julkisuuteen, Jääskeläinen toteaa.

Hän ei ota kantaa Sazonovin tapaukseen, vaan kertoo asiasta yleisellä tasolla.

Oikeusministeriön vaalit.fi-sivustolla todetaan vaalilaista näin:

”Vaalilain mukaan yleisen ennakkoäänestyspaikalla tai vaalipäivän äänestyspaikalla taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehoituksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa, että vaalimainoksia ei tule asettaa ennakkoäänestyspaikkojen tai äänestyspaikkojen läheisyyteen niin, että voidaan katsoa niiden vaikuttavan äänestäjän valintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että vaalimainosten ei tule näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäynnille.”

Lisäksi sivustolla todetaan:

”Kaupungit voivat säädellä maillaan tapahtuvaa mainontaa, huomioiden kuitenkin yhdenvertaisuusnäkökulman toteutumisen. Kampanjointi yksityisten tahojen omistamilla tai hallinnoimilla alueilla on aina luvanvaraista.”

Sazonov kertoo, että kampanjoinnin rajoittaminen saa hänet hermostumaan.

”Se, että vaalityötä tehdessä joutuu vääntämään oikeudesta kampanjoida, saa todella vihastumaan. Ihmisiä on voitava kohdata siellä, missä he liikkuvat. Pelisäännöt on toki syytä olla, mutta valtakunnallisiin vaaleihin liittyvää, rauhallista kampanjointia ei ole syytä rajoittaa yhtään välttämätöntä enempää”, hän kokee.

