Hjallis Harkimolta palanut Liike Nytiin ”yli 100 000 €” – Viimeinen kausi edessä, jos valitaan

Ehkä se oli vähän liioitellusti sanottu, kun Liike Nytin tämänpäiväinen tiedotustilaisuus avattiin sanomalla, että paikalla on ”mittava määrä tulevia kansanedustajia ympäri Suomea”.

Paikalle eduskunnan Pikkuparlamentti-rakennukseen oli saatu toki kymmeniä ehdokkaita, jotka pyrkivät tänä keväänä eduskuntaan untuvikkona vaaleihin lähtevän poliittisen liikkeen tunnusten alla.

Kaikkiaan kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimoon henkilöityvä Liike Nyt on saanut tähän mennessä listoilleen 48 kansanedustajaehdokasta, kun kokonaisarvio on liikeaktiivi Mikael Jungnerin mukaan 120:n luokkaa.

Virallista tavoitetta läpimenijöiden määräksi ei ole.

”Ei meillä ole mitään virallista tavoitetta. Me mietitään sitä, kun nähdään, kuinka paljon me saadaan ehdokkaita”, Harkimo vastasi, kun Uusi Suomi asiaa häneltä kysyi.

Ehdokkaat keräävät kukin sata kannattajakorttia, ja heidän valitsijayhdistyksensä muodostavat vaaliliittoja eri vaalipiireissä, koska Liike Nyt ei ole puolue.

Täydet listat on tulossa Harkimon mukaan ainakin Helsinkiin, Uudellemaalle ja Keski-Suomeen. Hän on itse ehdolla Suomen suurimmassa vaalipiirissä Uudellamaalla, mistä hänet vuonna 2015 kokoomuslaisena ensimmäistä kertaa valittiin eduskuntaan.

Jos hän tulee valituksi huhtikuussa, on edessä hänen viimeinen eduskuntakautensa, koska Liike Nytin väki on päättänyt, että kaksi kautta yhdelle edustajalle on maksimi.

”Mitkään hommat ei jää kesken, jos on kaksi kautta”, Harkimo sanoi Pikkuparlamentissa.

Liike Nyt ei hakemalla hae edustajariveihinsä julkisuuden henkilöitä, koska liikkeen nettiparlamentti on mieltä, että julkkiksia ei haluta.

Nyt ehdolla on asiantuntijatehtävissä olevia henkilöitä, muun muassa yrittäjä-, poliisi-, ja teknologiataustalla. Esimerkiksi viestinnän ja politiikan maailmasta tunnettu Jungner ei ole ehdolla, vaan pyrkii auttamaan ehdokkaita Harkimon tavoin osallistumalla tilaisuuksiin.

Ehdokkaiden kampanjarahoitus on vahvasti kunkin omalla kontolla. Liikemiehenä vaurastunut Harkimo ei esimerkiksi ole suoraan sponsoroimassa kampanjoita omasta taskustaan. Itse Liike Nytin toiminnan rahoitus on kyllä ollut Harkimon vastuulla.

”Olen rahoittanut sen tähän asti. Sinne on mennyt vähän yli 100 000”, Harkimo totesi tänään.

Hän ei arvioi sitä, paljonko tämän kevään eduskuntavaaleihin viritettyyn Liike Nytiin menee kaikkiaan tänä vuonna euroja.

”Se riippuu siitä, paljonko saamme rahoitusta. Nyt me aletaan keräämään sitä”.

