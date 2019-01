Kaivoslaki: Keskustajohtaja ihmettelee vihreiden käytöstä – ”Ikävää ja halpaa”

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmuni ihmettelee vihreiden ja muun opposition kritiikkiä koskien EU:n ja Kanadan välistä kauppa- ja investointisopimus CETAa, joka liittyy vilkkaassa keskustelussa olevaan kaivoslakiin.

Vihreiden kansanedustaja Outi-Alanko Kahiluoto nosti blogissaan esille selvityksen, jonka Juha Sipilän (kesk) hallitus on teettänyt kaivoslain muutostarpeista ja CETA-sopimuksen vaikutuksista. Alanko-Kahiluoto ja vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki ovat syyttäneet, että selvitys oli yksipuolinen. Alanko-Kahiluodon mielestä ”CETA-sopimus saattaa estää kansallisen lainsäädännön kehittämisen”, minkä vuoksi asiaan tulisi puuttua. LUE LISÄÄ: ”Uskomatonta röyhkeyttä” – Kansanedustajat: Sipilän hallitus tilasi kaivoslain selvityksen yksityiseltä alan lobbarilta

Kulmuni toteaa selvitykseen liittyvästä kritiikistä, että julkisen hallinnon hankintaperiaatteet ovat erittäin tarkat. Myös elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) totesi jo syksyllä, että selvityksen tehnyt Borenius on ”merkittävä ympäristö- ja luonnonvaraoikeuden asiantuntijaorganisaatio” ja että selvityksen tekijät noudattavat riippumattomuus- ja esteettömyysohjeita.

Kulmuni ihmettelee vihreiden CETA-kritiikkiä, sillä hänen mukaansa CETA-sopimuksessa on kyse siitä, että ulkomaiset ja kotimaiset toimijat ovat samojen periaatteiden piirissä. Myös työ- ja elinkeinoministeriön selvityksessä lakitoimisto Borenius totesi, ettei sopimus estä Suomea tekemästä kansallista lainsäädäntöä tai esimerkiksi uutta verotusta.

”Totta kai voidaan tehdä näiden sopimustenkin jälkeen lainsäädäntöä, mutta sen täytyy koskea kaikkia. Siitä siinä on kysymys. En tiedä, mitä he [vihreät] pelkäävät siinä asiassa, koska lähtökohtana on se, että meille, vientivetoiselle maalle, on hirvittävän tärkeää purkaa kaupan esteitä, että me saadaan meidän tuotteita Pohjois-Amerikan markkinoille. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että ei meidänkään suuntaan voi olla kaupan esteitä”, Kulmuni sanoo Uudelle Suomelle.

Kulmunin mielestä kaivoslain kohdalla ympäristövakuustasojen muutos olisi nopein tapa reagoida kaivoslainsäädännön puutteisiin, sillä koko kaivoslain uudistaminen on laaja ja pitkä prosessi.

”Tärkeää olisi käydä läpi vakuustasot. Ne eivät ole riittävällä tasolla ja se vaatii lainsäädäntöä. Se on aika monimutkaista ja vaikeaa lainsäädäntöä ja puhutaan usean ministeriön hallinnonalasta. Kaivosveroon ja vakuuslainsäädäntöön liittyvät asiat ovat valtiovarainministeriön alla, mutta kuitenkin kaivoslaki on työ- ja elinkeinoministeriön alla. Ohessa on ympäristö- ja vesilainsäädäntöä ympäristöministeriön alalta. Mutta ehdottomasti ympäristövakuustasoja pitäisi tarkistaa ja kiristää, ja sitten tehdä selvitys, miten kaivosveron kaltainen asia kannattaisi Suomessa toteuttaa”, Kulmuni sanoo.

Kulmuni näkee vihreiden ajamaa louhintaveroa parempiakin verotuksellisia keinoja. Kulmunin mukaan kaivosveron ei pitäisi kannustaa louhimaan lisää, vaan varmistaa, että tuotoista jää ”oikeudenmukainen siivu paikalliseen kuntaan”. Kulmunin mielestä louhintaverossa on se vaara, että se kannustaa louhimaan mahdollisimman paljon.

”En minä ainakaan sellaista veroa halua, joka kannustaa mälläämään hirvittävän paljon ja louhimaan hinnalla millä hyvänsä, vaan minun mielestäni siitä tuotosta täytyy tulla se, että toiminta on kestävää.”

Vihreät esittää louhintaveroa, jota ”peritään louhitun kiviaineksen määrän perusteella”. Elinkeinoministeri Mika Lintilä pohti hiljattain Ylen aamu-tv:ssä, että veron pitäisi kohdistua rikasteeseen.

”Louhintamäärä on vaikea, koska on olemassa eriarvoisia mineraaleja, joita louhitaan”, Lintilä sanoi.

Vihreät ja keskusta ovat olleet nokakkain kaivoslakiin liittyvässä keskustelussa, joka leimahti joulun aikaan Dragon Mining -kaivosyhtiötä koskevasta uutisoinnista. Entinen ympäristöministeri Ville Niinistö on kritisoinut keskustaa voimakkaasti pitkän linjan haluttomuudesta tehdä kaivoslain uudistuksia. LUE LISÄÄ: Uusi sanaharkka kaivoslaista – Ristituleen joutunut Ville Niinistö: ”Ehkä joku ei halua tästä puhua”

Kulmuni vastaa Niinistön kritiikkiin toteamalla, että keskusta ei ole ollut estäjänä.

”Ikävää ja halpaa populismia. Silloin vuonna 2011 kun tehtiin kaivoslaki, niin se on jo parannus siihen aikaisempaan, vanhaan kaivoslakiin – ihan ehdottomasti. Sitä kaivoslakia ei ole vielä kertaakaan sovellettu yhteenkään uuteen kaivokseen. Ihmettelen tätä hänen kritiikkiään, hän itse sen sijaan on kyllä ollut tämän vuoden 2011 kaivoslain hyväksymässä”, Kulmuni vastaa.

Myös Niinistö on myöntänyt, että keskustan Mauri Pekkarisen johdolla tehty vuoden 2011 kaivoslaki oli parannus entiseen, vuosikymmeniä vanhaan lakiin. Tämä on ollut vihreiden peruste sille, että puolue hyväksyi tuolloin kaivoslain.

