IL: Postille kävi virhe – Perintätoimisto saa yhä jatkaa toimintaansa kuittauksen puuttuessa

Kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd.) iloitsi maanantaina aluehallintoviraston päätöksestä peruuttaa toimilupa perintäyhtiö Alektum Oy:lta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto vahvistaa toimiluvan perumisen Iltalehdelle, mutta kertoo, että toimiluvan lakkaamiseen liittyy kuitenkin käytännön ongelma.

Alektum saa tällä hetkellä päätöksestä huolimatta jatkaa perintätoimintaansa. Syynä on Postin virheellinen menettely toimitettaessa seurauspäätöksiä yritykselle.

”Heillä on tämä päätös tiedossaan, mutta Posti on antanut päätökset tiedoksi Alektumille ilman asianmukaista kuittausta. Yritys on myös kieltäytynyt jälkikuittaamasta saantitodistusta, eikä ole siis saanut vielä päätöstä todisteellisesti tiedokseen”, kertoo ylitarkastaja Anna-Emilia Sirén Etelä-Suomen AVI:sta Iltalehdelle.

Nyt tieto toimiluvan menetyksestä on Helsingin käräjäoikeuden haastemiesten vietävänä Alektumille. Toimilupa lakkaa päivästä, jona päätöksen virallinen tiedoksianto tapahtuu.

Sirén kertoo Iltalehdelle, että toimiluvan peruutus määrättiin seurauksena kolmesta päätöksestä, jotka annettiin 31. joulukuuta 2018. Toimiluvan peruminen on harvinainen toimenpide ja edellyttää hyvin vakavia ja toistuvia rikkomuksia sekä piittaamattomuutta viranomaisten päätöksistä.

”Kyseessä oleva yritys on menetellyt toistuvasti lain ja hyvän perintätavan vastaisesti, eikä ole korjannut menettelyään varoituksista huolimatta”, Sirén kertoo.

