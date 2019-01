”Erittäin voimakasta kaupungistumisen vastaista politiikkaa” – Liberan Kiesiläinen: Pk-seutu menettää 565milj.€ Suomen 265 kunnalle

Valtionosuuksien tasausjärjestelmä on ajautunut umpikujaan, kun Suomen 294 kunnasta vain 29 kuntaa maksaa ja loput ovat saamapuolella. Näin katsoo ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja ja vihreiden eduskuntavaaliehdokas Mikko Kiesiläinen Puheenvuoron blogissaan.

Nämä 29 kuntaa menettävät tasausjärjestelmän kautta kaikkiaan 649 miljoonaa euroa kuntien valtionosuuksia muille kunnille. Saamapuolelle jää siis 265 kuntaa.

Käytännössä tasausjärjestelmän maksut kohdistuvat vielä pienemmälle joukolle, Kiesiläinen huomauttaa. Helsingin ja Espoon osuus on kahdestaan 511 miljoonaa euroa eli 78 prosenttia kaikista tasausjärjestelmän maksuista, ja kun mukaan ynnätään Vantaa ja Kauniainen summa nousee 565 miljoonaan euroon eli 87 prosenttiin.

”Lähes koko tasausjärjestelmän maksattaminen pääkaupunkiseudun kunnilla on lyhytnäköistä politiikkaa. Uudenmaan kehittyminen on koko Suomen kannalta elintärkeä kysymys ja tasausjärjestelmä vie resursseja pois alueen kehittämisestä”, Kiesiläinen toteaa.

”Alun perin hyvin toiminut järjestelmä on ajautunut umpikujaan ja kaipaa oikeudenmukaista uudistusta”, hän jatkaa.

Kiesiläisen mukaan vielä vuonna 2005 yhteensä 88 kuntaa oli tasausjärjestelmässä nettomaksajia, eikä mikään kunta ”joutunut kantamaan kohtuuttoman suurta taakkaa”.

Tasausjärjestelmä on nostattanut muun muassa espoolaiskritiikkiä Kuntaliittoa kohtaan. Kun Espoon valtuuston kokoomusryhmän puheenjohtaja Henrik Vuornos pohti joulukuussa, että Kuntaliiton jättämistä pitäisi pohtia Espoossakin, nosti hän esille juuri tasausjärjestelmän. Vuornoksen mukaan tasausjärjestelmä kohtelee Espoota epäoikeudenmukaisesti, koska se ei tunnista kasvavan kaupungin tarpeita. LUE MYÖS: Jan Vapaavuoren kritiikki Kuntaliitosta leviää – Kokoomuslainen HS:ssa: ”Espoolaisena on helppo samaistua”

Espoon tapauksen nostaa esille myös Kiesiläinen.

”Esimerkiksi hyvin asiansa hoitanut Espoo menettää tasausjärjestelmän vuoksi 171 miljoonaa euroa vuodessa. Tasausmekanismin vuoksi osa kunnista on tullut täysin riippuvaiseksi valtionosuuksista. Joissakin kunnissa jo yli puolet kunnan tuloista tulee valtiolta, kun taas Espoon menoista valtionosuudet kattavat noin 1,7 %”, Kiesiläinen kirjoittaa blogissaan.

Kiesiläinen korostaa, että hän pitää tasausjärjestelmää sinänsä tarpeellisena, koska eri kuntien ja alueiden väestössä on isoja eroja ikärakenteen ja sairastavuuden osalta. Mutta hän arvostelee, kuinka valtionosuusjärjestelmän tasausjärjestelmässä jakoperusteena käytetään myös alueiden olosuhteita, kuten asukastiheyttä, syrjäisyyttä ja sijaitseeko kunta saaristossa.

”Alueiden ominaisuuksien käyttäminen jakoperusteena johtaa siihen että verorahoin ihmisiä kannustetaan asumaan näitä tiettyjä ominaisuuksia omaavilla alueilla”, Kiesiläinen toteaa.

”Suomi on harjoittanut ja harjoittaa edelleen erittäin voimakasta kaupungistumisen vastaista politiikkaa, josta kuntien valtionosuusjärjestelmä on yksi osa. Kaupungistumisen edistäminen on toivottavaa ja edistystä olisi jo sekin, että emme lahjoisi ihmisiä asumaan paikoissa, joissa he eivät muuten asuisi”, hän jatkaa.