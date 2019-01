Rehtorin kommentti Ylen MOT:ssa järkyttää – ”Mitä ihmettä juuri luin?”, ”Syytä siirtää välittömästi pois tehtävistään”

Poliitikot ovat järkyttyneet kommenteista, joita erityisesti yhden suomalaiskoulun rehtori esittää Ylen MOT-ohjelmassa. Jakso käsittelee koulukiusaamista.

Ohjelmassa kerrotaan kouluista, joissa kiusaaminen on erityisen yleistä. Joissain kouluissa kiusaaminen vieritetään oppilaiden vanhempien mukaan kiusatun omaksi viaksi.

Yksi haastatelluista on Sysmän yhtenäiskoulun rehtori Tuula Vuorinen. Koulun kiusaamisluvut olivat poikkeuksellisen korkeita THL:n kyselyssä. Tämän myöntää myös rehtori. Hän kummastelee haastattelussa joidenkin oppilaiden tarvetta korostaa omaa erilaisuuttaan kuten seksuaalista suuntautumistaan.

”Minusta on aika outoa, että jo 12-vuotiaat rupeavat ilmoittamaan olevansa homoja tai lesboja tai jotakin tällaista. Siihen liittyy hyvin erikoinen pukeutuminen. Se herättää toisissa oppilaissa närkästystä, vihastusta ja ehkä pelkoakin. Sitten he tietysti kohtelevat tätä oppilasta sillä tavoin kuin tuntevat. Sitten tulee kokemus siitä, että kiusataan ja syrjitään, vaikka oppilas tavallaan on itse hakenut sen huomion”, Vuorinen sanoo Ylen mukaan.

Hänen mukaansa pukeutuminen voi esimerkiksi olla ”tosi hutsahtavaa”. Ylen toimittaja kysyy häneltä, kerjäävätkö jotkut oppilaat tulla kiusatuiksi.

”Siltähän se niin kuin näyttää. Eihän näin saisi olla, jokainen saa pukeutua niin kuin haluaa. Mutta se, millä tavalla opettaa ja kasvattaa muita oppilaita, että siitä ei saa sanoa mitään”, Vuorinen jatkaa.

”Meidän aikuisten pitäisi käsitellä asiaa niin, että hän, joka kokee olevansa erilainen, saa erilaisuuttaan esittää ja olla oma itsensä. Mutta niin, että ei provosoi ja ärsytä omalla käytöksellään toisia. Eihän me heterotkaan tuoda seksuaalista suuntautumistamme julki jatkuvasti.”

Erityisesti vihreät poliitikot ovat kommentoineet haastattelua sosiaalisessa mediassa.

”Mitä ihmettä mä juuri luin? Tuota rehtorin haastattelua ei voi suositella kellekään, jolla ongelmia verenpaineen kanssa”, kansanedustaja Jyrki Kasvi kirjoittaa.

”YLE:n haastattelussa Sysmän yhtenäiskoulun rehtori vierittää koulukiusaamista kiusattujen syyksi. Ei näin”, toteaa vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto.

Pisimmälle menee Olli-Poika Parviainen.

”Järkytyin joidenkin rehtorien kommenteista. Jos rehtori syyttää kiusattua ja mm. tämän pukeutumista & sukupuoli-identiteettiä kiusaamisesta, hän ei ole tehtäviensä tasalla, syytä siirtää välittömästi pois tehtävistään”, kansanedustaja kirjoittaa.

Sysmäläisrehtori Vuorinen pitää Ylen mukaan vanhempien antamaa kritiikkiä kohtuuttomana. Hän kertoo Ylelle, että koulussa on otettu voimakkaasti käyttöön Kiva koulu eli kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Myös koululla työskentelevän kuraattorin työaika on pidennetty kokoaikaiseksi, Yle kertoo.

