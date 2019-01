Yleisradiolta kova jyrähdys Helsingin Sanomille: ”Väite on vakava ja väärä”

Yleisradion vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen on julkistanut voimakassanaisen ulostulon koskien Helsingin Sanomien uutisointia.

Mediassa muhinut kohu lähti liikkeelle HS:n Etusivun rikokset -kirja-arviosta, jossa tulkittiin Ylen lähteneen mukaan Puolustusvoimien vaikuttamisoperaatioon uutistilanteen yhteydessä vuonna 2017. Kyseinen uutisaihe koski kaksoiskansalaisia. Etusivun rikokset -kirjassa Ylen toimittaja Päivi Happonen kertoi tapauksesta, jossa toinen Ylen toimittaja olisi vaatinut poistamaan Happosen jutun Ylen pääuutislähetyksestä.

Yle on kiistänyt julkisuudessa tulkinnan, että Puolustusvoimat olisi vaikuttanut Ylen journalismiin.

Jokinen toteaa, että Ylen kanta on myös saatettu HS:n tietoon.

”Tästä huolimatta Helsingin Sanomat on jatkanut vahingollisen tulkinnan esittämistä, väittäen muun muassa, että Puolustusvoimilla olisi ollut niskalenkki Ylen toimittajasta (HS 8.1.2019). Väite on vakava ja väärä. Yle kiistää ehdottomasti, että toimituksessa olisi työskennellyt Puolustusvoimien ohjailtavissa ollut toimittaja. Sellaisia epäilyksiä Ylessä ei ole ollut. On erittäin vahingollista koko vastuullisen journalismin kannalta esittää tällaisia tulkintoja faktoina. Yle ei ole antanut, eikä anna jatkossakaan ulkopuolisten intressien vaikuttaa journalismiinsa”, Jouko Jokinen sanoo lausunnossaan.

Ylen toimittaja Päivi Happonen on sanonut Twitterissä, että jälkikäteen ajateltuna sisäisten asioiden puiminen kirjassa oli virhearvio.

”HS:n kirja-arviossa esitettiin näkemys, että entinen kollegani olisi toiminut Puolustusvoimien ohjauksessa. Tällaista en ole kirjoittanut Etusivun rikokset -kirjassa olevassa kirjoituksessani. Enkä ole muuttanut näkemystäni”, Happonen tviittasi.

HS kirjoitti eilen tiistaina, että Happosen viesti on muuttunut, sillä HS:n mukaan Happonen vahvisti HS:n tulkinnan ennen Etusivun rikokset -kirja-arvion julkistamista.

Jokisen ulostulo lienee jatkoa juuri tälle HS:n eiliselle jutulle.

LUE MYÖS:

Huoli kohudirektiivistä: Facebook estää kaikki uutislinkit? – ”Valemediat enemmän näkyville”

Sauli Niinistöltä täysin poikkeuksellinen kannanotto