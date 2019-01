Orpo ja Sipilä iskivät MT-vaalitentissä – Sanna Marin: ”Edes Suomen johtavat ilmastotieteilijät eivät ole kyenneet vastausta antamaan”

Suurimman oppositiopuolueen sdp:n kantaa metsähakkuisiin tivattiin tänään Maaseudun tulevaisuuden ja MTK:n vaalitentissä. Tentin juontajat, Maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen ja uutispäällikkö Niklas Holmberg piikittelivät sdp:n varapuheenjohtajaa Sanna Marinia ja pian kritiikkiin liittyivät myös pääministeri Juha Sipilä (kesk) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok).

Marin tuurasi tentissä sdp:n puheenjohtajaa Antti Rinnettä, joka on parhaillaan sairauslomalla ja toipuu keuhkokuumeesta Espanjassa.

Maaseudun tulevaisuus on käsitellyt useassa jutussa sdp:n kantaa metsähakkuiden tasoon. Rinne kommentoi syksyllä pariinkin otteeseen, ettei hakkuita voida lisätä nykyiseltä tasolta. Tämä on herättänyt huolta sellutehtaiden kohtalosta. LUE LISÄÄ: Sivallus Antti Rinteelle: ”Minne haluat siirtää Suomen biotaloussektorin työpaikat?”

Vaalitentin juontajat nostivat sdp:n hakkuukannan epävarmuuden esille kysyessään asiasta Marinilta.

”Kaikkein oleellisinta kun keskustellaan hakkuista on se, että Suomeen luodaan vaikuttava maankäyttösektorin nielupolitiikkaa. Tarvitaan maankäyttösektorin kokonaisnäkemys ja -politiikka, ja nämä hakkuut liittyvät tähän oleellisesti. Olen kysynyt tutkijoilta ja Suomen ilmastopaneelilta lukuisia kertoja, että voitteko kertoa, mikä on se oikea hakkuutaso ilmaston ja luonnon moninaisuuden näkökulmasta, ja he eivät ole pystyneet vastaamaan. Joten minäkään en nyt pysty antamaan eksaktia kuutiomäärää siihen, mikä on oikea hakkuutaso. Tärkeintä on se, että Suomen nielut kasvavat. Tämän puitteissa voidaan katsoa, mikä se oikea hakkuutaso on – voidaanko kasvattaa, pitää nykyisellään vai vähentää. Jos edes tutkijat eivät tällä hetkellä pysty arvioimaan, että mikä on oikea hakkuutaso, niin kuinka minä pystyn tässä kertomaan teille sen oikean hakkuutason?” Marin vastasi.

Tämän jälkeen sdp:n kanssa gallupien kärkipaikasta kisaavan kokoomuksen puheenjohtaja Orpo iski.

”Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että Suomessa on varaa jonkun verran lisätä metsähakkuita jo sen tiedon varassa, mitä meillä tällä hetkellä on nielujen koosta. Siksi tämä sdp:n kanta – joka on siis edelleen minulle ainakin epäselvä – on ongelmallinen, koska meillä on käynnissä suuria investointeja eri puolilla Suomea. Ja jos ei ole selvää näkemystä siitä, että se tämän hetken näkemyksen mukainen hakkuiden kasvattaminen on mahdollista, niin ne menee jäihin. Tämä on erittäin iso kysymys”, Orpo sanoi.

Keskustan puheenjohtaja Sipilä yhtyi kritiikkiin.

”Kyllä meidän poliitikoiden pitää pystyä tekemään päätöksiä sillä tiedolla, mikä meillä tällä hetkellä on, tässä ja nyt. Meidän poliittisten päättäjien pitää pystyä vastaamaan kyllä tai ei tällaiseen kysymykseen. Myöskin sdp:n”, Sipilä sanoi.

Tämän jälkeen Marinilta tentattiin vielä uudelleen sdp:n kantaa.

”Kyllä minä ymmärrän, että täällä on selvästi tarvetta väärinymmärtää sdp:n kanta. Kanta on se, että me haluamme että nielut kasvavat ja hakkuumäärä katsotaan sen pohjalta. Jos nielut kasvavat, hakkuita voidaan kasvattaa”, Marin sanoi.

Marin toi myös esille sen, että Luonnonvarakeskus Luken luvut eivät ole avoimia, ja Marinin mukaan ”taustaoletukset lukujen takana ovat olleet ongelmallisia”.

”Olen huolestunut siitä, että täällä ei haluta selvittää, mikä todellinen tilanne on”, Marin sanoi.

Jo aiemmin tentissä oppositiopuolue vasemmistoliiton Li Andersson tarttui myös Luken laskelmiin.

”Minäkin olen tutkijoiden kanssa moneen otteeseen keskustellut, ja tämähän ei ole mikään helppo laskentaharjoitus myöskään alan tutkijoille. Yksi kysymys, mikä on noussut esille, mikä minua vähän yllätti oli se, että ilmeisesti tämä Luken käyttämä laskentakaava ei ole avoin. Sitä ei ole mahdollista muiden tutkijoiden arvioida”, Andresson sanoi.

Anderssonin mielestä keskustelua voisi viedä eteenpäin se, että luvut avattaisiin muillekin tutkijoille.

LUE MYÖS:

St1:n Mika Anttonen: ”Oli vaikeaa huomata, että biopolttoaineet eivät ole ratkaisu”

Painava lausunto Suomelle: Tiemaksut kaupunkeihin, polttoainevero ylös – raju sähköautolukema